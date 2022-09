Přitom zápas se nevyvíjel tak jasně, jak nakonec dopadl. Hned na začátku šli totiž domácí už ve druhé minutě do vedení. „Gól jsme dostali po náhodné chybě po rohu. Pak nás domácí docela tlačili. Hřiště bylo hodně měkké a blátivé. My jsme neběhali a jenom nakopávali míče,“ vrací se k utkání.

Krátce před přestávkou však vyrovnal z penalty Adam Pešek a nastartoval tak velký obrat v utkání. „Ve druhé půli jsme se probrali a začali jsme soupeře tlačit. Sedlec má hodně zkušený tým, ale už jsou to všechno starší kluci kolem čtyřiceti let. Začali jsme hrát kombinačně a dávali jsme i góly,“ chválil si.

On sám odehrál první poločas na pozici pravého záložníka. „Měl jsem zraněné koleno, tak jsem nevěděl, jestli bych v záloze vydržel celý zápas. Na svou pozici středního záložníka jsem se přesunul až ve druhé půli,“ vysvětluje. Jeho tři góly prý byly hodně podobné. „Domácí už se nestíhali vracet, takže jsem všechny dal po rychlých protiútocích do otevřené obrany,“ říká.

V mistrovském utkání se jednalo o Königův premiérový hattrick. Bude to pochopitelně znamenat také příspěvek do týmové pokladny. „Navíc jsem měl ještě dvě asistence, takže tenhle zápas mě vyjde určitě draho,“ směje se. „To se všechno bude řešit až na dokopné po skončení podzimu,“ dodá.

SK Mladé je aktuálně na čtvrtém místě A skupiny 1. B třídy, což v nedávné minulosti nebývalo zvykem. „Fotbal v Mladém se zvedl. Oproti minulému roku se především zlepšil náš přístup. Na tréninky chodí čtyřiadvacet lidí, i když je to áčko s béčkem dohromady. Přišel nový trenér Luďa Aggermann, který nás většinu vedl v dorostu. Vzájemně víme, co od sebe čekat, a funguje to výborně,“ chválí příchod mládského patriota ke kormidlu prvního týmu.

Mládským patriotem je ale i König. „Jako malý jsem byl v přípravce Dynama. Pak jsem šest let fotbal nehrál a zkoušel jsem tenis i jiné sporty. K fotbalu jsem se vrátil zase až v patnácti kvůli partě kamarádů. Rok a půl jsem hostoval v Lokotce, ale pak jsem zamířil zpátky do Mladého, kde jsem doma a jsem zde spokojený,“ uzavře.

