Strakonice - Velký návrat! Fotbalový kanonýr Jan Zušťák se vrací do Strakonic, kde začínal.

Od příští sezony posílí mužstvo Junioru, které po čtvrtém postupu v řadě bude hrát už I. A třídu. Dvaačtyřicetiletý zkušený útočník se na návrat velmi těší. „Strakonice, to byly mé fotbalové začátky. Prožil jsem s nimi krásné roky,“ uvedl. „Teď se tam těším za kamarády,“ dodal.

Po zrušení béčka Písku, kde naposledy působil, dostával různé nabídky, mimo jiné z Oseku nebo z Vodňan. Rozhodnutý byl prý pro Vodňany. „Ale potom přišli Tomáš Kostka s Josefem Horňákem z Junioru a dali mi konkrétní nabídku. Tím, že bydlím ve Štěkni, jezdím do práce do Strakonic a trénuju v Písku, už se mi moc nechtělo jezdit do Vodňan. Takže když se ozvaly Strakonice, ještě jsem vše přehodnotil. Kde jsem začal, tam budu rád, když skončím,“ vysvětlil.

Jízdu Junioru z nejnižší okresní soutěže do I. A třídy samozřejmě sledoval. „Smekám před klukama, co dokázali. Strakonice patří do kraje a do budoucna do divize. Rád bych byl u toho, kdyby se povedl další postup,“ zdůraznil.

Jan Zušťák zůstává nadále asistentem u mužů Písku a trenérem mládeže. Příprava na novou sezonu mu začne už tento čtvrtek, kdy si nechá vyčistit meniskus a chrupavku. Na jak dlouho je ve Strakonicích dohodnutý? „Myslím, že už jsem se dohodl asi na doživotí… Dva tři roky bych chtěl ještě hrát,“ uzavřel kanonýr. Dres Strakonic naposledy oblékl na podzim 2004.