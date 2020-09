Viktor Kadlec se trefil v utkání celkem pětkrát. Stal se tak kanonýrem víkendu.

Kanonýr Viktor Kadlec | Foto: archiv Deníku

Tak to tady dlouho nebylo. V první A třídě ve skupině A padlo v jednom utkání 12 gólů. Roudné ve Velešíně střílelo a střílelo, až se skóre zastavilo na údaji 11:1. Kanonýrem víkendu docela klidně mohl být Martin Vlk, trefil se čtyřikrát a nebyl v českobudějovických týmech sám. Třeba Kryštof Kadlec přispěl v dresu Hluboké k vítězství 10:0. Hlubočtí by rádi postoupili do krajského přeboru, Kadlec slavil gólovou trefu v utkání se Ševětínem také čtyřikrát. A našli by se určitě i další fotbaloví ostrostřelci. V už zmiňovaném duelu si zastřílel také Viktor Kadlec. Jeho pět gólových úlovků v krajské soutěži opravdu budí respekt. „Je to tak, hráli ale dobře všichni kluci,“ hodnotí utkání předseda roudenského klubu Libor Šolc. „Soupeře jsme přejeli, přehráli jsme ho ve všech směrech. Ale pět gólů je pět gólů,“ dodal Šolc. „Všechny si byly dost podobné, kluci vyšachovali obranu a nahrávali si až do branky.“ A který gól se nejvíc líbil Viktoru Kadlecovi? „Asi ten čtvrtý,“ říká a popisuje: „Od Filipa Navrátila jsem dostal míč za obranu, hezky to skočilo, brankář byl venku, tak jsem to zkusil, přeloboval jsem ho, krásně to vyšlo,“ uvedl kanonýr uplynulého víkendu.