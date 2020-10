Kanonýrem víkendu je muž, který vstřelil nádherný gól. V dresu Nové Vsi pomohl svému týmu ke tříbodovému vítězství.

Jiří Jiránek v dresu Nové Vsi. | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Vybrat kanonýra víkendu byla tentokrát docela fuška. Ne že by nepadaly góly. Naopak.Třeba v utkání IV. třídy béček Černého Dubu a Zlivi jich padlo celkem osm.Domácí Viktor Karafiát se trefil třikrát. Hostující Jakub Slavík dokonce čtyřikrát.A výsledek?4:4.Snad se víkendoví střelci neurazí, ale my tentokrát vybíráme fotbalistu, který paradoxně zavěsil jen jednou. Zato doslova.Jiří Jiránek.Úročník Nové Vsi.V 65. minutě vyhroceného utkání si naběhl na přihrávku, udělal kličku brankáři, ještě jednou zasekl, nechal přeběhnout bránícího soupeře a poslal balon pod horní tyčku. „Dostal jsem od Zbyni krásnou nahrávku, mířil jsem na přední tyč, ale že to trefím do šibenice, to bylo spíš štěstí,“ smál se po zápase osmatřicetiletý útočník. Autorem pasu byl, alespoň podle střelce, Zbyněk Holý.Nová Ves vyhrála 2:1.