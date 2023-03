Kanonýr Deníku je Joseph Oloko Ede. K Jordánu přijede reprezentace

Dát čtyři góly v jediném zápase krajského přeboru, to už stojí za zmínku. Joseph Oloko Ede si obul střelecké kopačky do zápasu se Semicemi. Je víkendovým kanonýrem okresu Tábor. Je kanonýrem Deníku. Do Táborska přišel ze Slavie Karlovy Vary. Kdo ví, třeba se dvaadvacetiletý šikovný fotbalista posune do Slavie znovu. Ale do jiné…

K Jordánu přijede česká fotbalová reprezentace | Video: Deník/ Kamil Jáša

V Táborsku se registrován teprve od ledna tohoto roku. A už zaujal dobrým pohybem, kvalitním výběrem místa a zakončením. "Klub věří některému agentovi, toho si vyzkouší, pokud to klapne, zkouší to znovu," popisuje výkonný ředitel klubu FC MAS Táborsko Martin Vozábal, jaké cesty mají za a před sebou fotbalové talenty z Afriky. Nejzáživějším příkladem je Abdallah Sima. "Musí přijít nějaký agent, který má přístup k lepším hráčům," pokračuje Vozábal. V případě Abdallaha Simy tato strategie vedla přes Tábor až do Anglie. "Jenže základ je, že se agent nespálí, že se nespálí ten klub," doplňuje Vozábal to, co fanoušci už nevidí. Ti mají před očima jen Simu… V Táboře se nebrání příchodu hráčů z Afriky. Kanonýrem víkendu je OlokoZdroj: Deník/ Kamil Jáša"Když se transfer povede, všichni vydělají," přikyvuje bývalý fotbalista, který si zahrál za ČR třeba i na OH v Sydney. "Vydělá klub, vydělá agent. Většinou jsou to cizinci z Afriky. Třeba z Nigérie," říká Vozábal a nemyslí přímo hráče, ale i agenty. "Afričané agenti žijí v Česku. Tady je třeba sto lidí z afrického kontinentu, kteří nabízejí fotbalisty. Ne každý má ty nejlepší, ale v Táboře jsou vyzkoušení jeden dva agenti, kteří se povedli." Takže úplně prvotní není, jak si mnozí fanoušci myslí, aby se vydařil hráč, nejprve musí prokázat kvality a smysluplnost své práce fotbalový agent. "Tady máme agenty vyzkoušené, věří se jim," přikyvuje výkonný ředitel druholigového fotbalového klubu. Vozábal má po ruce i jeden vánoční konkrétní příklad. "Přišel Babacar, který po půlroce přestoupil." Fotbaloví trenéři dostali pochvalu. Zpátky ke kanonýrovi tohoto víkendu. Jospeh Oloko Ede nastřílel do branky Semic v krajském přeboru 4 góly za půl hodiny. V zápise o utkání jsou uvedeny tyto minuty: 51., 53., 57. a 82. V 56. minutě se mu do kanonády další střeleckým zápisem vložil Emmanuel Tolno. Oloko dorazil do klubu FC Silon Táborsko měsíc před začátkem F:NL. Narodil se v západoafrické Nigérii. V této zemi s fotbalem začínali například Calvin Bassey z Ajaxu Amsterdam nebo Peter Olayinka ze Slavie Praha. Fotbalistu, který se v zápisech objevuje pod celým jménem: Ede Oloko Joseph předcházela pověst rychlostního typu forvarda, který je silově nadstandardně vybavený. Nejlépe o tom z tohoto víkendu vědí fotbalisté Semic. Oloko je v rubrice Deníku Kanonýrem víkendu okresu Tábor.

