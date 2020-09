„Tak to tedy opravdu nemám,“ pousmál se Michal Hanzal nad dotazem Deníku.

Odpovídal na otázku, zda má připravený do každého zápasu speciální způsob zakončení. „Snažím se zakončovat, co nejlépe to jde, ale ne vždy se to povede. Já jsem rád, že tu branku vůbec trefím,“ rozesmál se.

V dresu Kamenné hraje IV. třídu českobudějovického okresu. O víkendu domácí rozstříleli Černý Dub 18:0. Michal se trefil šestkrát. Mimochodem, kterého gólu si ve své fotbalové kariéře váží ze všech nejvíc? „ Pro mě je každá vstřelená branka velmi důležitá,“ uvažuje sympatický fotbalista. „Ve sportu nejsem moc psychicky vyrovnaný, když se mi nedaří dávat góly, tak jsem z toho „dost špatnej“.

V sobotu si ale otevřel střelnici. „Vážím si úplně všech branek, co jsem nastřílel. K tomu, abych mohl hrát fotbal, a sport mě naplňoval, potřebuju dávat góly.“

To se mu v zápase s béčkem Černého Dubu povedlo měrou vrchovatou. „Věřím, že to tam bude padat i dál, že pomůžu Kamenné v boji o postup do vyšších soutěží.“ Už teď v sobotu se ve IV. třídě Českobudějovicka bude hrát atraktivní souboj týmů z prvního a druhého místa.

Kamennou přivítají od 15.00 v Kolodějích

1. Kamenná 6 bodů (26:3)

2. Koloděje 6 bodů (7:1)

„Kamenná určitě patří do vyšší soutěže,“ je přesvědčený autor šesti víkendových gólů. Která trefa byla pro Michala Hanzala nejhezčí? „Všechny byly jako přes kopírák,“ popisuje.

„V týmu mám spoustu talentovaných spoluhráčů, kteří dokážou neuvěřitelné věci, jsem moc rád, že můžu být součástí této skvělé party.“ Po krátkém přemýšlení přece jedno jméno vyslovil: „Na jaře se k nám připojil Miroslav Syrovátka, kdo ho zná, tak mi dá zapravdu, že talentovanějšího hráče Kamenná nikdy neměla. Střílet branky po jeho boku dokáže úplně snad každý…“

Syrovátka připravil Kanonýrovi víkendu sérii šancí. „Nahrál mi teď šestkrát před prázdnou branku. Celkem u mých osmnácti gólů asistoval dvanáctkrát,“ přidává dlouhodobou statistiku.