Kaplice - O fotbalové bouřce v kaplickém klubu, výpovědi hráčů i starosty města

Matoušek (vlevo) a Houška hovoří o svém odchodu z Kaplice. | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

Letos se kaplický fotbalový tým pohybuje ve špičce nejvyšší krajské soutěže. Přesto tým na podzim prošel bouří. V týmu, který v tu dobu byl lídrem KP, skončil hlavní sponzor a spolu s ním čtyři hráči základní sestavy (Houška, Flöring, Matoušek a Záveský). Jaroslav Houška a Libor Matoušek nabízejí fanouškům svůj pohled: „Jedním ze základních problémů je absolutní neochota vedení města Kaplice při spolupráci na rozvoji fotbalu. Na konci loňské sezony jsem na schůzi s vedením klubu jako jeden z mála hráčů uvedl konkrétní podmínky, za kterých jsem ochoten v klubu pokračovat. Mezi ně patřilo větší zapojení města do rozvoje klubu a vítězství v krajském přeboru,“ rekapituluje Libor Matoušek.

Co vám brání v naplnění těchto konkrétních podmínek?

Libor Matoušek: Po odchodu hlavního sponzora jistě nebudou splněny, proto jsem se rozhodl pro odchod. Pan Stojan, který reprezentuje hlavního sponzora, za to, že je jednatelem, přinese ročně do fotbalu určitou sumu peněz. Pokud vím, tuto sumu loni i letos několikanásobně překročil, kdykoli je schopen to doložit. Stojan není ten, který musí každý měsíc sáhnout do peněženky a zaplatit hráče, realizační tým a další. To musí udělat s.r.o. Ozývají se hlasy, že Stojan dluží hráčům peníze. Tak to není. Jestli nedostali zaplaceno za určité období, ať si je nárokují na vlastnících klubu, kteří by se stejně jako pan Stojan měli aktivně zapojit do shánění finančních prostředků jako v jiných klubech. Takto to vypadá, že když nedal peníze pan Stojan, tak nebyly. To bylo pohodlné, jenže pan Stojan není vlastník klubu.

Jaroslav Houška: O tom, že spolupráce s městem nefunguje, jsem věděl delší dobu, nicméně jsem stále doufal, že se situace zlepší a našimi výkony na hřišti se zasloužíme o větší pozornost města a jeho větší zapojení. Poté co mi pan Stojan oznámil, že jako jednatel a hlavní sponzor v klubu končí, jsem se rozhodl Kaplici opustit, ale i z důvodu, že mi měla tento rok končit smlouva. Během mého působení v Kaplici se vždy objevila nějaká nabídka jít jinam,ale neakceptoval jsem ji.Už kvůli zázemí, kamarádům, hráčům, vedení mužstva a hlavnímu sponzorovi. Bez podpory pana Stojana jsem si prostě nedokázal působení v Kaplici představit. Jen mě mrzí způsob, jakým odchod probíhal.

Větší zapojení města? Co máte na mysli konkrétně?

Libor Matoušek: Umožnění rozvoje fotbalového areálu. Získání dotací na rozvoj sportu. Vystavění hřiště s umělou trávou. Všechny tyto návrhy byly smeteny ze stolu. Jeden příklad za všechny. Když jsme ještě hráli divizi, tak jsem požádal otce, abychom uvolnili nějaké peníze z naší firmy a sponzorovali kaplický fotbal. Nakoupili jsme ve spolupráci s další firmou pro všechny hráče a realizační tým vycházkové soupravy. Během dvou let jsme nakoupili celkem 27 míčů. Nikdo z tehdejšího kaplického vedení za tuto iniciativu ani nepoděkoval. Dokonce jsem musel prosit, jestli by otec mohl na oplátku dostat permanentku a nemusel platit vstup jako “normální“ divák. Tu obdržel až nyní po několika letech od pana Stojana.

Jaroslav Houška: Mně by jen stačilo, kdyby se třeba někdy v kabině ukázal kaplický starosta. Nemám zdání, ani jak vypadal (pohled starosty na jiném místě této stránky – pozn. red.). A to jsem tam hrál téměř čtyři roky. Každý rok jsme skončili před okresním rivalem z Krumlova a město dobře reprezentovali. Panu starostovi jsme asi nestáli za to, aby nám po sezoně podal ruku a poděkoval za dobrou reprezentaci města.

Změna dresu z kaplického do zlivského proběhla velmi rychle…

Libor Matoušek: Bylo naprosto jasné, že klub nebude schopen dostát svým závazkům vůči hráčům a jedinou možností jak zajistit klubu peníze je prodej hráčů. Nechtěl jsem, aby o mém fotbalovém osudu rozhodoval někdo jiný. S panem Stojanem se vždy dohodnu na přestupu do jiného klubu. Samozřejmě za rozumných podmínek. Byli jsme domluveni, že přestoupím do Zlivi, a obratem půjdu v rámci hostovacího okna do Kaplice, tam dohraji podzimní část a poté se rozhodnu, kde budu pokračovat.

Jaroslav Houška: Byl jsem dohodnut prakticky na tomtéž,jen s tím, že bych ve Zlivi dohrál sezonu. Kromě důvodů, které uvedl Matty, jsem toužil po novém impulsu. Tím mělo být vítězství v krajském přeboru. Jsem zvyklý dávat branky a chtěl jsem novou motivaci. Proto jsem se rozhodl pro přestup.

Nakonec i Libor obléká dres ve Zlivi?

Libor Matoušek: Během pár dní se změnila i situace v kabině. S kaplickým hlavním sponzorem, reprezentovaným panem Stojanem, jsem propojen nejen fotbalově, ale i pracovně. Kabina se rozdělila na několik částí, vycítil jsem, že se na mě někteří spoluhráči dívají skrz prsty. To opravdu nemám zapotřebí.

V zápase proti Chýnovu Kaplice nastoupila s přeškrtnutým logem sponzora…

Libor Matoušek: O přeškrtnutí loga Bad-Bull se hovořilo v kabině ještě v době, kdy jsem byl kaplickým hráčem. To byla poslední kapka. Neznám opravdu nikoho, kdo by se zúčastnil na znehodnocování své práce.

Jaroslav Houška: Lidé z Kaplice velice rychle zapomněli, kdo jim po dva roky vyplácel mzdu a prémie za odvedený výkon. Kdykoliv někteří z hráčů požádali o propagační předměty, trička, polokošile, čepice, vždy je dostali a nyní po těchto věcech šlapou. Hrozně mě to zklamalo. Přitom v Kaplici jsem prožil moc hezké fotbalové roky.

Už plánujete, jaká bude vaše další fotbalová budoucnost?

Libor Matoušek: Uvažoval jsem, že podzim fotbalově úplně uzavřu, budu se věnovat rodině, práci a škole, ale ve Zlivi jsem zase dostal chuť do fotbalu. Konkrétní nabídky mám také, uvidíme v zimní přestávce. A Kaplice? Přeju těm, kteří to myslí s kaplickým fotbalem vážně, aby se nenaplnil černý scénář. Mně se neodcházelo vůbec lehce, protože „Kaple“ je moje srdeční záležitost. Ti, kteří šlapou po čepici se znakem sponzora, by se měli zamyslet.

Jaroslav Houška: Kontaktovali mne zástupci klubů z vyšších soutěží, kraje i mimo region. Ale zatím se nejedná o nic konkrétního.Podzim důstojně odehraji ve Zlivi a poté si chci v klidu rozmyslet co a jak. Jistě to budeme probírat s Mattym, většinou chodíme v jednom balíčku. Uvidíme.

Vyjádření starosty města

Ferdinand Jiskra je starostou Kaplice, zároveň působí jako předseda TJ Spartak Kaplice. „Jsem na každém druhém fotbale,“ pousmál se při zmínce, že prý fotbalista Houška ani neví, jak starosta vypadá. „Město se přímo i nepřímo velmi výrazně podílí na udržování sportovišť,“ doplnil k dalšímu tématu a nabídl vyjádření.

Ferdinand Jiskra: „Nejen sportovní veřejností proběhla vlna informací týkající se „netradičního“ jednání bývalého funkcionáře fotbalového oddílu kopané, který svým jednáním, přestupem čtyř hráčů základního kádru v rozehrané soutěži, poškodil zakladatele obchodní společnosti. Jeho odvoláním hlavním výborem TJ Spartak Kaplice z pozice jednatele společnosti byl učiněn krok ke stabilizaci oddílu kopané a k dohrání rozehraných podzimních soutěží ve všech kategoriích. Při jednáních kolem této kauzy se opakovaně ukázala prozíravost vedení tělovýchovné jednoty a města z před několika let, kdy bylo rozhodnuto o převodu veškerých sportovišť na město a tím zabránění spekulativních zájmů jedinců či skupin. Uvádím to proto, že se před několika měsíci uskutečnily rozhovory na téma majetkového dělení sportovního areálu na Bělidle, v nichž figurovali i ti bývalí činovníci oddílu kopané, kteří se ostatně podíleli na výše uvedeném vytunelování prvního mužstva. Věřím, že je tato zkušenost dostačující pro nově se formující výbor oddílu.“