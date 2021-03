Karel Poborský kandiduje na post předsedy Fotbalové asociace České republiky. "Už se mi nelíbí dlouhodobě stagnující stav českého fotbalu," říká člen stříbrného týmu z Eura 1996.

"Po spoustě kauz a dalších věcí je třeba ohnout kormidlo, vzít ten míč a vrátit ho na hřiště." Karel Poborský je rozhodnutý přijmout roli prvního muže českého fotbalu. "Čekají nás svobodné volby, to hnutí ukáže a rozhodne si samo, koho by chtělo ve vedení." Bývalý reprezentant ČR naslouchá hlasu těch, kteří chtějí vylepšit dojem českého fotbalu. "Hnutí si jasně ukáže, jakým směrem by chtělo, aby se fotbal ubíral."

Rodák z jihu Čech se ve fotbalovém prostředí pohybuje odmala, jeho výkony v renomovaných klubech mu získaly respekt u odborné veřejnosti na celém světě. "Ve fotbale jsem celý život. Tady já cítím velkou šanci, jsem připravený v něm být dál, chci pro fotbal pracovat a chci mu dál vracet to, co mi dal."