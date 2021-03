Deník oslovil Jihočechy, mezi které se Karel Poborský počítá.

Anketní otázka zněla jednoduše. Co říkáte tomu, že Karel Poborský oznámil kandidaturu na šéfa FAČR?

Karel Vácha (bývalý fotbalista Dynama ČB a Slavie Praha…): "Karel Poborský se ve fotbale se angažuje celý život. Aktivní hráč byl skvělý, o tom se nemusíme vůbec bavit. Funkcionařit začal v Českých Budějovicích, teď se věnuje akademiím. Předpoklady pro tuto funkci určitě má. Když se tak rozhodl, tak určitě chce nasměrovat fotbal, a všechno kolem něj, lepším směrem. Já mu budu fandit."

Miloslav Brožek (trenér FC MAS Táborsko): "Jako jeden z naší velmi úspěšné generace by byl respektovaný člověk v české i celoevropském měřítku. Jeho přesah do zahraničí je jednoznačný. Mohl by plnit roli moderního předsedy. Nevíme ale, jak dokáže fotbalový národ spojit, jakou mu dá vizi a jak ho bude řídit jako manažer. Karel Poborskýby ale určitě měl patřit mezi kandidáty."

Jindřich Dejmal (fotbalový trenér Dynama ČB, Slavie Praha…): "Karel Poborský byl určitě velmi šikovný fotbalista, znají ho po celém světě, se Šmicerem a dalšími bývalými spoluhráči zřejmě budou na svazu sehrávat svoji roli."

Jiří Kladrubský (fotbalista Dynama ČB, Sparty…): "Kdo jiný by se měl na tuto funkci hásit než Karel. On je mezi hráči, kteří mají za sebou skvělou kariéru. Jsem rád, že do toho jdou, i když by třeba nemuseli."

Ladislav Fujdiar (bývalý fotbalista Dynama ČB, Sparty): "Je to jedině dobře, my byli spolu v týmu, který postupoval do ligy. Myslím, Karel se na tuto funkci hodí. A horší už to být stejně nemůže."

