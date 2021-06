Hlavním fotbalovým tématem těchto dní je mistrovství Evropy. Český tým už se chystá, brzy se zapojí přímo do turnaje.

V tuzemském prostředí ale ještě rezonují další témata. Něktetrá z nich jsou naprosto zásadní. Volba nového předsedy Fotbalové asociace České republiky budila vášně. Vlastně je budí ještě teď. Pár dní po ní. Šéfem je Petr Fousek. Tečka.

Konec dohadování, je třeba se pustit do práce. V Nymburce se na sebe aktéři valné hromady nejen ošklivě dívali, mračili se a za zády se navzájem pomlouvali, ale padaly i ostřejší výrazy. Hlavně v úvodu.

Proč si myslím, že jsme promarnili šanci? Když píšu my, myslím hlavně Jihočechy.

Jenom pro srovnání. Docela nedávno mi vyprávěl kamarád ze západu Čech. „To víš, u nás je to těžká věc, na Plzeňsku je to „berbrovec“, kam se podíváš.“ Chápu to. Rodáci drží při sobě.

Analogicky by se zdálo, že na jihu Čech najde neotřesitelnou podporu Karel Poborský. Jenže v anketě Deníku se přímo pro něj vyslovil jen zástupce Okresního fotbalového svazu ve Strakonicích. Ostatní buď hlasovali pro Fouska, nebo se otevřeně náklonnost k Poborskému obávali zveřejnit. Fousek má asi sofistikovanější přístup k fotbalu, ale Poborský má v Evropě jméno jako hrom. Dokázal bych si představit, že „náš“ jihočeský Karel bude po světových arénách jezdit jako hvězda a Petr Fousek by fotbalu pomohl v jiné funkci. Nový šéf hned odcestoval do Itálie za reprezentačním týmem ČR. Italské novináře jeho příjezd moc nevzrušil. Kdyby ale přijel Karel Poborský, bylo by to jiné haló. Myslím, že (jiho)český fotbal promarnil opravdu velkou šanci.

Víte, jak o volbě uvažovali fanoušci v Evropě? Pokud je vůbec zaujala. Ne tak, že Petr Fousek vyhrál. Ale že Karel Poborský prohrál.

Tak vzhůru do Anglie!