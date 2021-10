Tradici založil Zdeněk Zbytek, ten dál spolupracuje s organizačním štábem, kterému pevnou rukou velí Helena Panská a Augustin Panský. "Spolupráce s Fotbalovou asociací České republiky je výborná," zmínil Augustin Panský fakt, že osmý ročník se hrál jako srovnávací turnaj akademií.

Název turnaje připomíná, kdo nad ním převzal záštitu. "O pohár Karla Poborského," přikyvuje Panský. "Pro děti je to vzor, je to výborný fotbalista, jsme rádi, že s námi spolupracuje," dodal ředitel organizačního výboru turnaje Augustin Panský.

Fotbalový turnaj v Dolním Dvořišti, Vyšším Brodě a v MalontechZdroj: Deník/ Kamil JášaKluby dorazily v nejsilnějším možném složení. Od rozcvičky, od prvního kontaktu s balonem braly zápasy velmi vážně. Dvojnásobnou radost z pozvánky měli fotbalisté pražské Dukly. "Oni jsou tradičními účastníky našeho turnaje, ale poprvé tu hráli jako tým, který není z nejvyšší soutěže," vysvětloval Panský.

A jak vnímali turnaj právě představitelé Dukly? "Je tu nádherné prostředí, pro nás je to příjemná změna," přikyvoval sekretář mládeže pražského klubu Tomáš Hubáček. "Hřiště jsou ve výborném stavu, navíc je to pro nás užitečná konfrontace s ligovými týmy. My hrajeme Českou divizi žáků, ostatní družstva v této kategorii jsou prvoligová. Pozvání na tento turnaj si velice vážíme. A prostředí? Vždyť nemusíme být jen v Praze. Je tu krásně."

Centrem turnaje bylo jako každoročně Dolní Dvořiště. Místní nachystali perfektně stadion, napekli, navařili, připravili znělku Ligy mistrů. A ze základní školy dorazili i diváci. "Prááha. Prááha - Plzeň, Plzeň." Děti se překřikovaly a vytvořily sportovní báječnou atmosféru.

Magic Cup Šumava - turnaj O pohár Karla Poborského je nejen kvalitní sportovní akcí, ale také významnou jihočeskou společenskou událostí.

Výsledky: Magic Cup 2021, O pohár Karla Poborského: Olomouc – Dynamo 1:1, Plzeň – Dukla 2:0, Slavia – Sparta 0:0, Sparta – Plzeň 3:0, Dukla – Olomouc 0:3, Dynamo – Slavia 0:2, Slavia – Olomouc 4:1, Sparta – Dukla 0:0, Plzeň – Dynamo 0:1, Dynamo – Sparta 0:2, Dukla – Slavia 0:3, Olomouc – Plzeň 0:1. Sparta Praha – Sigma Olomouc 1:2, Dynamo – Dukla 1:2, Slavia – Plzeň 0:0. Finále:Sparta Praha – Slavia Praha 1:2.

Pořadí: 1. Slavia Praha, 2. Sparta Praha, 3. Plzeň, Olomouc, 5. Dukla, 6. Dynamo ČB.