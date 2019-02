Jižní Čechy – Ani předposlední dějství velkého fotbalového dramatu, v němž se celé jaro ve II. lize silná trojka ve složení České Budějovice, Táborsko a Hradec Králové přetahuje o dvě postupová místa do nejvyšší soutěže, tento rebus nevyluštilo.

Rastislav Chmelo v zápase Dynama s Třincem (3:0) uniká hostujícímu Matouškovi. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Rozhodne až velké finále, ve kterém tuto středu změří v S. Ústí na Soukeníku síly fotbalisté druhého Táborska a prvního Dynama.

Na Střeleckém ostrově sice hosté z Třince zanechali sympatický dojem, protože se snažili až do konce Dynamu jeho roli favorita co nejvíce ztížit a znepříjemnit, nicméně od začátku zápasu nebylo o vítězství domácích fotbalistů žádných pochyb. „Výsledku 3:0 si ceníme, protože Třinec se na jaře hodně zvedl. Má ve svém středu zdatné a vysoké hráče, kteří se jen těžko dají oddělit od balonu. Proto těch 3:0 je pro nás nakonec obrovský výsledek, který nás nechává ve hře o postup," vyzdvihl kouč Luboš Urban a na dotaz Deníku ještě dodal, že čekal i výhry Táborska a Hradce. „My s tím, že rozhodne až poslední kolo, počítali," krčil rameny.

Trenér Táborska Petr Frňka vítězný zápas na Žižkově (2:0) označil za těžké utkání s velmi kvalitním soupeřem. „Teď nás čeká finále doma s Budějovicemi. Myslím si, že ani režisér Hitchcock by nevymyslel dramatičtější zápletku. Zápas je pozvánkou pro naše fanoušky, abychom bez ohledu na to, jak to dopadne, si užili závěr úspěšné sezony. Ať nás rozsoudí devadesát minut. Svým hráčům chci za vítězství na Žižkově poděkovat, mám obrovskou radost. Jsem na ně pyšný a je pro mě ctí je trénovat!" zářil Frňka.





Dynamo ČB – Třinec 3:0 (2:0)





Získat tři body a bez ohledu na výsledky dalších dvou aspirantů na postup do I. ligy udržet slibnou výchozí pozici pro středeční rozhodující duel s Táborskem (18.00 v S. Ústí na Soukeníku) šli fotbalisté Dynama v sobotu do zápasu s Třincem.

A byť trenér Luboš Urban na pozápasové tiskovce konstatoval, že to nebyl jednoduchý zápas, neboť Třinec jel na jih Čech s vizitkou pátého týmu jarní tabulky, o vítězství favorita bylo jasno prakticky už po necelých dvaceti minutách. „První gól jsme dostali ve 4. minutě a za čtvrt hodiny už to bylo 2:0… Úvod utkání jsme bohužel nechytli, přesto musím kluky pochválit za to, že zápas odehráli naplno až do konce a že se pořád snažili výsledek nějak zkorigovat," ocenil trenér hostí Karel Kula.

Své hráče pochválil i za aktivitu. „Nezalezli jsme, snažili jsme se dát kontaktní gól a vytvořili jsme si i dost střeleckých pokusů, bohužel nic tam nespadlo. A když jsme po půli začali Dynamo i trošku přehrávat, dostali jsme z trestňáku třetí branku," posteskl si.

Hosté z Třince na jihu Čech opravdu nehráli špatně, nic to ale nemění na tom, že Jihočeši měli od začátku otěže hry pevně ve svých rukou. Ve 4. min. tlačil Machovec z přímého kopu míč na zadní tyč, a ač nikdo z nabíhajících spoluhráčů na něj nedosáhl, balon skončil v síti – 1:0. A v 19. min. si na Benátův ideální centr naběhl do vápna Kalod a v pádu hlavou zvýšil na 2:0.

Vstup do utkání si pochvaloval i trenér Dynama Luboš Urban. „To, že jsme v prvních dvaceti minutách dali dva góly, bylo rozhodující, ale mně se líbil celý první poločas. Bylo to nahoru dolů, hosté nebetonovali a hráli aktivně," vyzdvihl budějovický kouč.

Přestože Třinec i v prvním poločase držel v poli s Dynamem krok, akce domácích byly daleko nebezpečnější. V 8. minutě Kalodovu hlavičku gólman Paleček jen reflexivně vytáhl nad břevno, Palečkovu branku ve 33. min. přestřelil v pádu hlavou Deli a těsně před půlí brankář hostí konečky prstů vyrazil od tyče i hlavičku Klesy, jenž si naběhl na vydařený centr mladíka Fundy.

Ve druhé půli domácí spíše už hru jen kontrolovali a hosté tak měli jen jedinou vážnější šanci, Motyčkovu ránu do šibenice ale v 58. min. pozorný Křížek vyboxoval. To Paleček v 71. min. po Machovcově výstavní ráně z přímého kopu do horního růžků třinecké branky naopak neměl nárok – 3:0.

Branky: 4. a 71. Machovec, 19. Kalod. Bez karet. Diváci: 2845. Rozhodčí: Kocourek – Kříž, Hock.

Dynamo: Křížek – Novák (85. Tomášek), Deli, Machovec, Hanzlík – Klesa (58. Linhart), Benát (67. Chmelo), Brunclík, Funda – Herzán, Kalod.

Třinec: Paleček – Lisický, Hupka, Čelůstka, Janec (46. Matoušek) – Málek (83. Haša), Motyčka, Ceplák, Joukl – Dedič (74. Gulajev), Gavlák.





Žižkov – Táborsko 0:2 (0:0)





Šestou výhru na hřišti soupeře, která udržela Táborsko ve hře o postup do Synot ligy, si v sobotu připsal FC MAS Táborsko. Na Žižkově dokázal dát ve druhé půli dvě branky a odvezl si tři body.

Nutno přiznat, že v první půli byli Žižkovští proti FC MAS Táborsko více na míči, přičemž Táborsko hrozilo hlavně brejky a v nich bylo velmi nebezpečné. Navzdory menší aktivitě si dokázalo vytvořit šance, které zaváněly gólem. Viktoriáni byli do přestávky nejblíže gólu ve 40. minutě, kdy Bartošákovi posunul míč už ve vápně Súkenník, jenže gólman Toma včas vyběhl pod nohy střelce a zabránil gólu. Brankář Toma si připsal čtrnáctou vychytanou nulu!

Do druhé půle nastoupilo Táborsko sebevědoměji. Výsledkem byl brzy jeho první gól. Rohový kop zahrál Šimák, našel Javorka a ten vstřelil vítězný gól. Žižkov měl vyrovnání na kopačkách Bartošáka, ale tomu nebylo hned dvakrát souzeno rozvlnit sít. Jak na to, mu ukázali v 76. minutě M. Vukadinović a Strnad. První míč zatáhl, prosadil se, ačkoli podklouzl, a Strnad zakončoval po přihrávce do prázdné branky. Pro kanonýra hostí to byl 13. gól v sezoně, čímž překonal svůj osobní rekord a je v tabulce střelců druhý za hradeckým Vaněčkem. V zápase proti sobě hráli srbští bratři Vukadinovićové. Žižkovský Vukadin (bývalý hráč Táborska a dnes jablonecký kmenový fotbalista) se neprosadil. Miljan připravil druhý gól Táborska.

Hodnocení trenéra FC MAS Táborsko Petra Frňky: „Na našich hráčích bylo od začátku vidět, že jim utkání svazuje nohy. Vnímali jeho důležitost. Chyběla nám lehkost a soupeře byl zejména v první půli lepším týmem. Měl převahu, ale my jsme si i přesto vytvářeli nebezpečné šance a před přestávkou jsme měli z brejků dvě gólovky. Ve druhé půli už jsme nebyli tak nervózní. Hráčům jsem v kabině říkal, ať hrají náš fotbal, ať se nebojí být aktivnější. První branku jsme dali po standardní situaci. Pak soupeř vystupňoval svůj tlak, ale my jsme si vše pohlídali a naopak přidali druhou branku z brejku. Odehráli jsme těžké utkání s velmi kvalitním soupeřem. A teď nás čeká finále doma s Budějovicemi," připomněl Frňka, že Fotbalová II. liga vyvrcholí pozítří na stadionu Soukeník v S. Ústí, kde se druhý FC MAS Táborsko utká s prvním Dynamem Č. Budějovice (18). Další adept postupu Hradec Králové jede do sousedních Pardubic.

Branky: 50. Javorek, 74. Strnad. ŽK: Podrazký, Dressler – Mráz. Diváci: 921. Rozhodčí: Královec – Vlasjuk, Arnošt.

Žižkov: Holý – Dressler, Šťastný, Bodeček, Bartošák – Hadaščok (75. Mareš), Podrázký, Súkenník, Bazal (61. Koukal) – Voltr (69. Škoda), V. Vukadinović.

Táborsko: Toma – Kotrba, Mráz, Ciferský, Štrbák – Šiml – Džafič (68. M. Vukadinović), Javorek, Šimák (71. Nešický), Presl – Strnad (78. Musiol).





Společné prohlášení obou klubů





Vedení Dynama Č. Budějovice a FC MAS Táborsko ve společném prohlášení před vzájemným středečním zápasem uvádí, že ve snaze předejít komplikacím v ochozech a v okolí stadionu diváci, kteří budou mít zakoupeny lístky do tzv. kotlů, u vstupů na stadion Soukeník v Sezimově Ústí projdou důkladnými kontrolami a prohlídkami s cílem zamezit pronášení pyrotechniky, zbraní, lahví a alkoholu. Na stadion se nedostane žádný fanoušek v podnapilém stavu.

Pro fanoušky Dynama jsou vstupenky v předprodeji výhradně v sekretariátu klubu na Střeleckém ostrově, přičemž fanoušci do tzv. kotle (z něj je i foto Jaroslava Sýbka) si mohou lístek zakoupit až do úterka po předložení občanského průkazu (tzv. adresný ticketing). Na každé vstupence bude vyznačeno jméno majitele. Fanoušci budou do „kotle" vpuštěni po kontrole shody jména na vstupence a v osobních dokladech.





ČFL: Kolín – Strakonice 3:2 (3:1)





Ve dvaatřicátém kole ČFL podle očekávání prohrála strakonická farma Dynama na hřišti lídra soutěže. V souboji dvou týmů z opačného konce třetiligové tabulky vedli domácí už rozdílem tří branek, ale dorostenec Held dvěma góly snížil na rozdíl jediné. To bylo z obou stran po zbytek zápasu vše, Jihočeši už srovnat nedokázali.

Branky: 11. Štoček, 17. Stejskal, 41. Štoček – 45. a 48. Held. ŽK: Jelínek – Havelka, Petráň, Slavík, Tomášek. Diváci: 310. Rozhodčí: Pastyřík – Szikzay, Šouflová.

Strakonice: Hajdušek – Lerch (46. Novotný), Petráň, Tomášek, Havelka – Radouch (46. Schertler), Slavík, Hála, Staněk, Hurka – M. Held.