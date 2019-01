České Budějovice – Hvězdou utkání juniorské ligy mezi Dynamem a Příbramí byl 23letý záložník Jakub Moravec, jenž třemi góly během necelé čtvrthodiny poslal hosty do kolen.

Jakub Moravec po zápase juniorky Dynama s Příbramí odpovídá na doraty Deníku jižní Čechy. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Vyhráli jste 7:0, vy jste dal tři z prvních čtyř gólů, takže jistě velká spokojenost?

To určitě, vyvedlo se to. Přitom v první půli, i když jsme ji vyhráli 4:0, byla hra docela vyrovnaná, my ale dali čtyři góly, a to rozhodlo.



Jak jste ty své góly viděl?

Při prvním jsem si zprvu myslel, že jsem v ofsajdu, sudí to ale pustil, tak jsem si to navedl a snažil se to trefit levačkou pod břevno a vyšlo to. Při druhém jsem si to ve vápně zasekl na pravačku, pak na levačku a zase to uklízel na zadní tyč.



Oba ty góly byly levačkou, ten třetí ale pravačkou. Vám je jedno, jakou kopete?

Já jsem pravák, padlo mi to ale dvakrát na levou, tak jsem pálil levačkou. Já se od malička snažím používat obě nohy, takže mi ta levá až takové problémy nedělá.



Kdy naposledy jste v zápase dal tři góly?

Tak to si ani nepamatuji. Snad někdy v žácích…



Nemrzelo vás, že jste se za áčko ve Varnsdorfu vůbec nedostal na hřiště?

To víte, že mě to mrzelo. Každý fotbalista chce hrát. Tím spíš, že jsem sem přišel na hostování, takže chci co nejvíc hrát. Ale respektuji to, Péša i Wermkis (Jakub Pešek a Roman Wermke) mají formu, oba dali gól, takže já si na tu svou šanci musím počkat. A jakmile přijde, tak ji pořádně využít.



Uvítal jste tedy možnost si zahrát aspoň za juniorku?

Stoprocentně. Zápasové vytížení je hodně důležité. Navíc nás proti Příbrami šlo z áčka hodně kluků, takže se známe, rozumíme si a snad bylo i vidět, že nás to hodně bavilo. Bylo to fajn.



Jsou zápasy v lize juniorů výrazně jiné než ve druhé lize?

Určitě je to jiné. V těch chlapech je to víc o soubojích, je tam víc důrazu. V lize juniorů je znát, že to je přechod mezi dorosteneckým a chlapským fotbalem.



Je v kabině áčka i juniorky cítit, že se vstup do sezony oběma týmům docela povedl?

Rozhodně, nálada v kabině je výborná. Já osobně jsem tady spokojen.



Ze Sparty je vás v týmu víc, nemáte tam svoji partičku?

To ne, my v kabině držíme dohromady. Kluci tady jsou super, s nikým tady nemám žádný problém. Já když jsem sem přišel, znal jsem tu plno kluků. Ať ze Sparty, anebo z nároďáku.



Ve druhé lize vás teď v neděli čeká doma šlágr s Hradcem Králové. Věříte si, že po dvou výhrách v řadě venku uspějete i doma?

Já o tom jsem přesvědčen! V našem týmu je obrovská síla a myslím, že to i potvrzujeme v zápasech. Škoda jen prvního zápasu se Žižkovem, že jsme dva body doma ztratili. Teď jsme ale dvakrát venku vyhráli, a to jen dokazuje, jakou máme sílu. Věřím, že když budeme hrát tak, jak umíme, že jsme schopni Hradec porazit.



V Příbrami už se ví, že někdy sedm není jako sedm

Jednadvacítka Dynama v zápase juniorské ligy doma vyhrála 7:0 s Příbramí, která předtím doma stejným výsledkem rozstřílela Bohemku, a mohla tak poznat, že někdy není sedm jako sedm…



Juniorka Dynama sice do hry šla hned s osmi hráči ze širšího kádru druholigového áčka, s pendly ale nastoupila i Příbram (mj. Danoski, Tregler, Květ). „Prvních deset minut to na tak pohodový zápas taky nevypadalo,“ upozornil jeden z dvojice domácích trenérů Jiří Vlček, že ještě ve 25. minutě byl stav zápasu 0:0.



Jenže pak během pouhé čtvrthodiny Dynamo dalo čtyři góly, z toho záložník Moravec sám tři z těch čtyř.



„Po prvním gólu se hráči zklidnili, a to na jejich hře bylo znát,“ podtrhl Vlček a ocenil pomoc áčkařů. „Ukázali, že mají kvalitu, navíc i ti naši kmenoví hráči se vedle nich chytili,“ ocel a jako příklad uvedl výkon Jana Chylíka, završený ukázkovou akcí a gólem. „Potvrdil, že když chce a dá do hry vše, jak platný může být.“



Mužem zápasu ale byl Jakub Moravec, který dal tři góly, jeden hezčí než druhý! „Já ale mám radost i z těch našich mladých kluků, kteří se postupně dostali do hry. Na nich jindy leží v juniorce tíha zápasů, teď šli až ke konci, přesto nebyli naštvaní,“ vyzdvihl Vlček a zmínil Matouškův gól po krásné spolupráci s Kadlecem.