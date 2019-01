České Budějovice – Končila hodina pátečního druholigového derby na Střeleckém ostrově a na ukazateli skóre stále svítily dvě nuly, když se po dlouhém centru Michla Klesy opřel do míče zcela volný Rastislav Chmelo a ukázkovým volejem za pomoci břevna dal veledůležitý první gól fotbalistů českobudějovického Dynama.

Rastislav Chmelo s trenérem brankářů Pavolem Švantnerem. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Gól, který se ukázal nakonec být vítězným.

V přípravě jste byl nejlepším střelcem mužstva a jak se zdá, góly chcete střílet i ve druhé lize. Máte z toho radost?

Samozřejmě, že jsem moc rád, že se mi povedlo ten gól dát. Kdyby mi to tam padalo pořád jako v přípravě, bylo by to jen dobře. Ve druhé lize první zápas a hned první gól, kéž by to tak pokračovalo dál.

Jak jste tu svou trefu viděl?

Byl to z pravé strany od Klesiče moc dobrý centr na zadní tyčku, já tam zůstal sám, tak jsem se akorát snažil balon trefit hned z jedné a hlavně taky trefit bránu, a to se mi naštěstí podařilo.

A co obrana Táborska? Zdálo se, jakoby na chvilku zaváhala. Všiml jste si toho?

Sám jsem byl překvapen, že jsem tam byl úplně sám, nikdo kolem mě nebyl. Zřejmě ten můj obránce trochu zaspal a já toho využil.

Ten váš gól byl pěkný, ale taky hodně důležitý. Do té doby jste vlastně čistou gólovku neměli.

My čekali na svou příležitost a jsme rádi, že ta situace nakonec přišla brzy po začátku druhého poločasu. Myslím, že nás to nakoplo, hrálo se nám pak už docela v pohodě.

Nabádal vás o půli třeba i trenér, abyste byli trpěliví, že ta šance přijde?

Přesně tak. My věřili, že gól dáme a snažili jsme se stále hrát svoji hru. Když jsme dali gól, všechno najednou šlo líp.

Zlobil vás hodně Šimák?

Ani ne, bylo to v pohodě.

V přípravě jste nastupoval spíš na hrotu, proti Táborsku jste ale hrál za oběma útočníky zleva. Jak se vám hrálo?

Dost dlouho mi trvalo, než jsem si zvykl. Gól mi zvedl sebevědomí, pak už to šlo.

Jak se vám líbila atmosféra na stadionu?

Bylo to super, lidí přišlo hodně a bylo je i slyšet. Hodně nám pomohli. V Olomouci na nás chodilo nejvíc tři sta lidí, tohle bylo o něčem jiném.

Může vám to vítězství pomoci i do dalších kol?

Vstup do soutěže je vždycky důležitý. Sice se říká, že první vyhrání z kapsy vyhání, ale věřím, že se nám bude dařit i nadále a že teď v pátek doma se Žižkovem zase vyhrajeme.





Zápas jsme pokazili, smutnil Peter Mráz





Kapitán fotbalistů druholigového FC MAS Táborsko Peter Mráz platí do za dobrého hlavičkáře. V pátečním derby v Č. Budějovicích podstoupil řadu duelů s ofenzivními hráči Dynama. Jeho spolehlivý výkon na body však nestačil. Dynamo zvítězilo 2:0.

V pátek jste vedl jako kapitán tým FC MAS Táborsko proti favorizovanému Dynamu České Budějovice. Odešli jste s porážkou. Proč?

Nevyšlo nám to jednoznačně naší vinou při bránění standardních situací. Přitom jsme se na ně celý týden připravovali. Věděli jsme, že Budějovice mají plno vysokých hráčů. Bohužel jsme neuhlídali dva jejich nejvyšší hráče a ti nám dali góly. Zůstali sami v šestnáctce. To takhle nejde hrát.

V poločase jste drželi nadějný bezbrankový stav. Co jste si řekli v kabině?

Řekli jsme si, že musíme hrát trpělivě. Chtěli jsme dát z brejku nějaký gól a soupeře dostat pod tlak. Nemyslím si, že by Dynamo mělo v první půli nějakou vyloženou šanci. Snažili jsme zápas rozhodnout, ale nepovedlo se nám to. Inkasovali jsme dvakrát ze standardek a bylo po zápase.

Bylo ve vás po závěrečném hvizdu velké zklamání?

Jednoznačně. Na tento zápas jsme se moc těšili. V přípravě jsme dřeli jako koně, abychom v něm uspěli. Takhle jsme si to pokazili. Mrzí nás to hodně.

Nebezpečný pro Dynamo byl hlavně Šimák, snažil se, dvakrát atakoval brankáře Daňka. Ale bylo to málo, že?

Honza se alespoň pokusil… Musíme si říct, že jako tým jsme hodněkrát branku soupeře neohrozili. Stálo nás to hodně sil. Remíza by pro nás bývala byla zlatá.

Druhý a rozhodující gól dali domácí velmi snadno. Míč najednou vyplaval po rohu před osamoceným Lengyelem a ten takovou pokaženou ranou skóroval. Dalo se mu v tom zabránit?

Přesně, jak říkáte, Lengyel byl na zadní tyči úplně sám. Nikdo ho nepokryl. Neuhlídali jsme ho. Je to jednoznačně chyba hráče, který ho měl na starost.

První duel nic nerozhoduje, teď přijede na Soukeník silný Varnsdorf…

Ano, první zápas ještě nic nerozhoduje, jenže my máme opravdu velice těžký los. Po sobotním zápase s Varnsdorfem pojedeme do Hradce Králové. O to více musíme teď doma bodovat naplno.