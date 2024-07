Zdeněk Ondrášek během tohoto víkendu v generálce na start Chance ligy vstřelil dva góly rakouskému druholigovému týmu. Nejslavnější gól dal v kariéře Anglii. Byla to Ondráškova reprezentační premiéra v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy, kde rozhodl o výhře 2:1. "Evropu vyhraje Anglie. Řekl bych, že kvůli zkušenostem," říká před finálovým zápasem útočník Českých Budějovic. "Fandím Anglii, ale kdybyste se mě zeptal po základních skupinách, tak pro mě bylo suverénní Španělsko. Díky Španělsku ten turnaj měl prostě větší parametry."

Generálka na I. ligu na stadionu Dynama České Budějovice | Video: Deník/ Kamil Jáša

Zdeněk Ondrášek vysvětlil, proč během turnaje změnil názor. "Zápasy Anglie mě osobně nebavily, ale teď už bylo vidět, že Anglie, když narazí na někoho, kdo chce taky hrát fotbal, tak prostě tu sílu má. Angličané mají skvělé hráče."

Španělsko, podle Kobry, ve finále umře na krásu. "Španělé hrají krásně, ale prostě jsou ještě mladí. Můj názor je, že vyhraje Anglie." Sniper Dynama se v roce 2019 trefil do sítě Anglie geniálně. "To ale není důvod, proč Anglii fandím. Já ji vždycky sledoval, to jsou tak skvělí hráči, je to top fotbalová země. Na tom se nic nezměnilo."