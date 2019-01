České Budějovice – Fotbalisté Dynama zakončili své působení v letošní Tipsport lize v Praze – Satalicích porážkou 2:4 s Jabloncem, která se však do tabulky nakonec nezapočítávala.

Riste Naumov nakonec barvy Dynama na jaře hájit nebude. | Foto: Deník/Michal Káva

Vítěz skupiny Jablonec totiž místo účasti ve finálových bojích míří za teplem do světa a jeho výsledky v turnaji byly anulovány.

Že většina ostatních ligových klubů buď už odjela, anebo se chystá na cestu do teplých krajů, zatímco podobné turné Dynamo v plánu nemá, trenéra Františka Cipra až tak netrápí. „Jde spíš o to, že i my už bychom se chtěli z umělky podívat na normální trávu,“ stýskal si budějovický kouč.

V oficiálním pořadí nejsilnější A-skupiny, která jako jediná byla složena výhradně z prvoligových klubů, svěřenci trenéra Cipra skončili se čtyřmi body na třetím místě, o jediný bod za prvním Hradcem i druhou Bohemkou a s vyrovnaným skóre 6:6.

A jak zkušený trenér viděl poslední vystoupení svého týmu proti Jablonci? „První půle se mi hodně líbila a rozhodně jsme ji měli vyhrát víc než 1:0, ta druhá z naší strany nestála za nic,“ uvedl František Cipro bezprostředně po skončení zápasu.

S jednodenním odstupem už tak příkrý při hodnocení výkonu svých hráčů ve druhém poločase nebyl. „Je to příprava a ta se hraje proto, aby hráči dostali co nejvíc možností se ukázat. Proto jsme v poločase udělali tolik změn. Navíc druhá půle byla ovlivněna sněhovou vánicí a větrem, s čímž se Jablonec líp srovnal,“ poznamenal trenér Dynama, jedním dechem ale dodal, že už jen při pohledu na složení jeho týmu v obou poločasech je poznat, že sestava z první půle byla silnější. „Nechci se ale na to vymlouvat, i v tom složení jsme mohli uhrát lepší výsledek.“

Zato první půli odehráli Ciprovi muži výborně, což uznal i trenér soupeře František Komňacký, jenž na tiskovce přiznal, že nebýt Špita v bráně, muselo by jeho mužstvo po půli dohánět větší manko. „Jedině Špitovi můžeme poděkovat, že rozdíl ve skóre nebyl vyšší,“ připustil kouč Jablonce. „Špit své mužstvo podržel, chytil tři čtyři vyložené góly,“ dodal k tomu trenér Cipro.

Podruhé se v dresu Dynama objevil Tomáš Řepka – a opět potvrdil, že by měl být vskutku výraznou posilou budějovické defenzívy. „Jsem s ním naprosto spokojen. Jak s jeho přístupem na hřišti, tak i v kabině,“ podtrhl po zápase s Jabloncem trenér Cipro.

Ostatně i fakta hovoří: v půli Dynamo vedlo 1:0, zatímco v té druhé, kdy Řepka střídal, Jablonečtí nastříleli čtyři góly… „Řepkův odchod byl znát, ale nejen to, my střídali šest hráčů, a to je velký zásah do sestavy. Tím spíš, že v půli odešli ti zkušenější hráči, kteří u nás jsou také nositeli kvality,“ připomněl trenér Cipro.

Na pravém kraji obrany celý zápas odehrál mladý Sajtl, jenž na podzim byl na hostování ve Střížkově. „Chtěl jsem na pravém beku zkusit Nováka, jenže ten má za vyloučení z Boleslavi v lize ještě jeden zápas stop a v Olomouci nám tudíž bude chybět. Pravého beka prostě teď nemáme a hledáme ho,“ pokrčil rameny Cipro.

Kádr pro ligu už se ale pomalu začíná rýsovat. „K posledním korekcím by mělo dojít teď začátkem týdne a do Německa už bychom měli jet s užším kádrem,“ podotkl Cipro. „Doufám jen, že tam trénovat i hrát budeme už taky na přírodní trávě,“ přál si zkušený kouč před cestou za humna.

Ke zmíněné korekci kádru došlo už v pondělí, kdy klub vydal zprávu, že ani jeden z testovaných útočníků nakonec v Českých Budějovicích v jarní části první ligy hrát nebude.

Navíc svou bohatou úspěšnou kariéru v Dynamu ukončil dlouholetý kapitán týmu David Horejš. Ten již na podzim působil ve Sportovním centru mládeže na Složišti, kde bude nyní od ledna pracovat na plný úvazek.

Na hostování se zpět do druholigové Čáslavi vrátil Michal Rakovan. Naopak své působení v Čáslavi ukončí útočník Marián Timm, který by měl odejít na hostování do druholigového slovenského Sence.

Obránce Radim Koutný, jenž loni v létě odešel na hostování do Sezimova Ústí, bude na jaře hrát za divizní farmu Dynama ve Strakonicích, která chce útočit na postup do České fotbalové ligy.

Z testovaných hráčů v týmu zatím zůstává mladý obránce Ondřej Sajtl, jenž proti Jablonci v sobotu odehrál celý zápas na pravém kraji obrany Dynama. „Právě na tomto postu nás v současné době nejvíc tlačí bota,“ zdůraznil trenér František Cipro, jenž by tudíž do obranné řady rád ještě nějakou posilu uvítal.