„Martin Wohlgemuth na vlastní žádost skončil, naše áčko teď trénuje Ota Matouš,“ přikyvuje Zdeněk Kuna, čtyřdvorský patriot, který má ke klubu velmi blízký vztah. „Kluci trénují dvakrát týdně, chystají se na soutěž, zatím nevíme, co máme od nové sezony čekat,“ krčí Kuna rameny. Tým byl zařazen do jiné skupiny I. A třídy než loni. „Soupeře moc neznáme, ukáže teprve soutěž, jak na tom jsme.“

Klub z českobudějovického předměstí tak čeká konfrontace s Roudným, Prachaticemi, Semicemi, Kaplicí a dalšími tradičními kluby.

Jakými změnami tým prošel v létě?

Nebyly zásadní.

Ve Čt. Dvorech skončil Miroslav Havelec. „Nechtěl už dojíždět z Tábora,“ říká Kuna.

„Z Bavorovic k nám přišel Hofmann a vrátil se z Rakouska Houška,“ doplnil.

Čtyřdvorský klub se přihlásil do projektu Kopeme za fotbal. „Kluci chodí na pivo, tam se domluvili,“ usmívá se Kuna. „My hrajeme naše domácí zápasy ráno, takže na pivo se jde až večer,“ dokumentuje, že hráči přistupují k pozápasovým aktivitám s rozumem. „Není mezí námi žádný přeborník, žádný vytrvalec, který by si hned po zápase sednul na pivo a vydržel tam až do večera.“

V projektu Kopeme za fotbal je klub velmi úspěšný. „Zúčastnili jsme se soutěže, podařilo se nám získat čtyřicet tisíc na vylepšení areálu,“ říká Miroslav Havelec, který má o účasti klubu ve zmiňovaném projektu asi nejvíc informací.

Sympatický sportovní areál ve Čt. Dvorech nabízí kromě hlavního hřiště také tréninkovou plochu a atletický ovál.

A samozřejmě hospodu, do které fanoušci vyrážejí na pivo.