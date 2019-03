Kopeme za fotbal. V Lipí se těší na Davida Lafatu

České Budějovice - Fotbalisté z klubu v Lipí hrají na Českobudějovicku třetí třídu. Po podzimu jsou na třetím místě, kdyby to vyšlo, vůbec by se nebránili postupu do okresního přeboru.

„Kádr máme stabilizovaný, jeho kvalita je slušná,“ říká bez sebemenšího zaváhání čestný předseda klubu Stanislav Kysela. „Do jara půjdeme s tím, že chceme uhrát co nejvíc bodů, když to bude stačit na postup, budeme rádi.“ Proč se fotbalisté z Lipí zapojili do projektu Kopeme za fotbal? „Máme tady dobrou partu, hrací dny domácích zápasů jsou neděle od patnácti hodin, s fanoušky pak všichni chodíme hromadně na pivo,“ naznačuje Kysela jeden z důvodů Kysela. A protože na pivo by se v dobrých fotbalových partách mělo chodit, má hospoda v Lipí často otevřeno. „Ne vždy, ale po trénincích a zápasech ano,“ přikyvují fotbalisté tělovýchovné jednoty Sokol Lipí. Na podzim nastřádali ve třinácti zápase III. třídy 25 bodů. Nastříleli 32 gólů, 27 jich inkasovali. Jen pro srovnání: První Borek má 29 bodů a skóre 38:11. Stanislav Kysela docela rád vzpomíná na jeden z tréninků, ve kterém se právě Díky projektu Kopeme za fotbal objevili na trávníku v Lipí kormidelníci z českobudějovického Dynama. „Nedaleko od nás, v Dubném, bydlí David Lafata, také už s námi byl na tréninku, třeba zase někdy dorazí,“ usmívá se čestný předseda tradičního klubu z českobudějovického okresu. V týmu už zdaleka nejsou jenom domácí borci. „To by nešlo, to bychom nedali dohromady,“ kroutí hlavou Stanislav Kysela. Proto se vedení muselo poohlédnout i jinde. „My to vidíme právě v Dubném, kde se musely kluby spojovat, tolik fotbalistů, aby byli opravdu jenom z Lipí, nemáme.“ Přesto si na nedostatek hráčů nestěžují. „Jezdí k nám třeba kluci z Budějovic,“ vysvětluje Kysela. „Někteří naši kluci hráli sálovku, přivedli na fotbal kamarády, dali se dohromady.“ A pro jaro připravuje Lipí útok na postup. „Máme opravdu docela slušný tým“ . A protože jsou v Lipí podnikaví, a mají fotbal rádi, mohou se těšit i na vylepšení sportovního areálu. „Hřiště je dobré a máme nové střídačky,“ pochlubil se čestný předseda fotbalového klubu.

Autor: Kamil Jáša