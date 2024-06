Baráž o Fortuna ligu rozvířila fotbalové vody. Ne málo. Pořádně. Bezprostředně po utkání navštívil kabinu Táborska výkonný ředitel klubu Martin Vozábal. Odpovědí, co hráčům říkal, překvapil: "Byl jsem byl v kabině našeho týmu, ale byl jsem i v kabině Dynama. U nás jsme byli s majitelem. Poděkovali jsme hráčům, protože sezona byla skvělá." Vozábal zhodnotil průběh roku v několika větách: "Pro Táborsko to byla výborná sezona, která byla zakončená barážovým utkáním, kdy si myslím, že druhý poločas to gradovalo. Trochu si troufnu neskromně říct, že kdyby u Dynama nestáli všichni svatí, skončilo by to minimálně 2:1. Jsem naprosto přesvědčený, že v té euforii naši kluci by už soupeře přemohli."

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Vozábal je členem pětice, která prakticky chod klubu zajišťuje. "Musím poděkovat všem, kteří se na tom podíleli, Danu Kočerovi, Michalu Máchovi, Jirkovi Kolářovi, Lucce Kubíčkové. My ten klub děláme v pěti lidech. Organizaci jsme zvládli skvěle. Nebyl tu žádný problém, dostali jsme pochvalu od delegáta. Jsem strašně rád a doufám, že to bude výzva pro lidi v Táboře, aby stadion co nejrychleji dokončili, aby byl schopen hostit taková utkání."

Každý fotbalista kope do míče proto, aby vyhrál. Táborsku se ve dvojzápase s Českými Budějovicemi celkově zvítězit nepodařilo. I Vozábal, přestože prožíval euforické pocity, cítil, že nedotáhli rozdělanou práci až do definitivního úspěšného konce. "Ano, samozřejmě," odpověděl lídr táborského klubu. "Objektivně řečeno, Dynamo bylo doma lepší, bohužel. A musím říct, že za tím si stojíme. Dynamo mělo dohrávat v 70. minutě v deseti lidech, kde Skalák měl dostat červenou kartu a zápas by se vyvíjel jinak. Nakonec Skalák střídal, šel tam Nikl a dal gól na 2:1 v 95. minutě. Kdyby k tomu nedošlo… Ale to jsou kdyby. Fakta jsou jasná. Odvetu jsme hráli výborně, dali jsme gól, měli jsme šance, které proti ligovým týmům nemůžeme zahazovat. Jsme naprosto spokojení, ukázali jsme, že máme budoucnost. Je to pro nás velká laťka, chceme tým dostavět a dobudovat tak, aby hrál zásadní roli v soutěži."

Kladrubský spustil lavinu. Přidali se Vozábal, vyjádřil se Kania. Co Koubek?

Vozábal připustil, že po utkání zašel nejen mezi hráče Táborska, ale zavítal i do kabiny Českých Budějovic. Za Dynamo dlouho úspěšně hrával, trénoval ho, vedl ho jako manažer… "Pro mě je to srdeční záležitost. Byl jsem v kabině poděkovat Dynamu za férový boj a řekl jsem hráčům, protože u tři čtvrtě z nich jsem se podílel na jejich příchodu do Dynama, že to považuji z mého osobního pohledu za poslední varování celému fotbalu. Protože pokud bude Dynamo takhle pokračovat, příští rok stejně sestoupí z ligy."

Vozábal přidal i pohled na současné dění v černobílém klubu: "Nebudeme si nic nalhávat. Tohle není hodné Dynama. Odešel jsem před třemi lety a musím říct, že po třech letech Dynamo sportovně kleslo někam, kam vůbec nepatří. V tomto klubu mají jiné možnosti a musí si sami odpovědět, kde je problém. Cítím nesoulad v organizaci a averzi vůči lidem, kteří klub vedou. Z hlediska marketingu značka utrpěla, lidé z fotbalového prostředí mimo Budějovice se jí vysmívají, a to si Dynamo nezaslouží. Ale bohužel se dostalo do pozice, kterou jsem si nepřál. Bylo to pro mě těžké, nechtěl jsem, aby Dynamo sestoupilo, ale chtěl jsem, aby Táborsko postoupilo, a to bylo pro mě složité. Můj syn hraje za Dynamo, vzal si dres Dynama, malý syn si vzal dres Táborska. Bylo to pro mě složité."

Bude se hrát v dohledném časovém horizontu v Táboře první liga? "Přišel jsem sem proto, abych jednou ligu hrál. Neříkám, že to bude příští rok, ale věřím, že s majitelem Petrem Kolářem v zádech uděláme všechno pro to, abychom tady postavili stadion, který bude splňovat ligová kritéria."