Písek hostil finále krajské části fotbalového turnaje pro základní školy. V krajském kole fotbalového turnaje základních škol McDonald’s se tentokrát představily i malotřídky. Postupovou radost si domů odvezly Bolešiny.

McDonald’s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky a žákyně základních škol. Ve třech kategoriích nastupuje do turnaje přes 32 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-11 let. | Video: Deník/ Kamil Jáša

V Písku hrály týmy ve třech kategoriích na perfektně připraveném travnatém hřišti. „Letos jsou v turnaji i malotřídky,“ popisoval zajímavou novinku Zdeněk Novotný z pořadatelské agentury. Okamžitě tento nápad pochválil ředitel Základní školy v Lomnici nad Lužnicí Tomáš Maruška. „To je úžasná věc, naším sousedem jsou Novosedly, měli jsme to do Písku docela daleko, jeli jsme společně, tam právě je malotřídka, je moc dobře, že se turnaj rozšířil o další týmy, o další děti.“

Maruška se v minulosti dokonce podílel na organizaci turnajů McDonald’s Cup. Letos jako ředitel poprvé vnímá nadšení malých fotbalistů a fotbalistek. „Nikdy jsem nevšiml toho, jak se hodně moc děti na turnaj těší. Začíná to už cestou, jak se připravují, jak se nemůžou dočkat, až rozhodčí pískne. Turnaj je pro ně obrovskou motivací.“ Revoluční krok, zařazení malotřídek, okomentoval za pořadatele i Zdeněk Novotný: „Je to novinka 24. ročníku, je důležité, že se McDonald’s Cup otevřel i školám, které nemají standardní rozložení tříd. Dlouhodobým cílem je, aby se do tohoto turnaje zapojily opravdu všechny základní školy.“

V Písku si zahrálo 26 týmů ve třech kategoriích, malotřídky vyslal do zápasů týmy z jihočeské a západočeské oblasti České republiky. Malí fotbalisté a fotbalistky stříleli spoustu gólů. „Některé jsou opravdu nádherné,“ přikyvoval Zdeněk Novotný, který si všiml i zajímavého trendu. „Rok od roku se zvyšuje počet dívek, které tento turnaj hrají.