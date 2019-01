České Budějovice – Lepší debut si nemohl přát. Útočník Jan Krenauer při své premiéře v České lize dorostu gólem rozhodl o vítězství svého SKP nad Duklou Praha (1:0).

Patnáctka v obětí spoluhráče: Jan Krenauer rozhodl dorostenecký šlágr s Duklou. | Foto: Deník/ Michael Kalinics

Domácí lavička ho poslala na hřiště ve druhém poločase (65.). Náhradník se stal žolíkem v rukávu trenérů. Nejlepší, co se střídajícímu hráči může stát, je vstřelit vítězný gól – a Krenauerovi se to povedlo. „Kluci hráli dobře, celý zápas dobře kombinovali. I po taktické stránce nám hra vycházela podle představ,“ libovala si nová akvizice v útoku SKP. Když po necelých dvaceti minutách na trávníku překonal brankáře Dukly Malého, samou radostí tryskem přeběhl půl hřiště.



"Trenér říkal, ať to vpředu pořádně odjezdím, a když tak se pokusím vystřelit, dát gól,“ nastínil pokyny mladík, jenž střídal zraněného Polanského.

Českobudějovičtí mladíci se ve druhé půli tlačili před branku Dukly. Na jeden gól se nadřeli, vysvobodil je až Jan Krenauer, posila z Kaplice. „Kodras dostal dobře míč do nohy, obešel asi tři nebo čtyři hráče, já si zakřičel, tak mi poslal přihrávku a mně se povedlo dát gól,“ líčil Krenauer s úsměvem rozhodující akci.



Skalpu třetího celku tabulky si Jihočeši cení. „je to fakt úspěch,“ přikyvuje mladík. „Dukla prý měla dobré výsledky i v přípravě, když hrála se Spartou a Slavií, takže je to úspěch. Zápas se nám povedl,“ kvitoval Jan Krenauer a věřil, že tříbodová injekce se projeví i do atmosféry před dalším kolem soutěže. „Snad si celý týden pořádně užijeme!“ culil se fotbalista.



Do Benešova může nováček ligy dorostu vyrazit s hlavou sebevědomě vztyčenou. Na jaře třikrát vyhrál, poražen odcházel jen z duelu s vedoucí Příbramí. Krenauer potvrzuje aktuální psychickou pohodu. „Sebevědomí teď určitě máme, věříme si, a na hřišti si tudíž víc dovolíme. Výsledky snad podle toho budou také vypadat,“ přeje si útočník šestého týmu České ligy dorostu.



Jan Krenauer zamířil do českobudějovického klubu v zimě z Kaplice. „Chtěl jsem si vyzkoušet lepší soutěž, druhá liga dorostu mě lákala. V Kaplici jsem řekl, že bych si ji rád vyzkoušel, a kluci to přijali v pohodě, takže vše je v pořádku,“ kvituje hráč, že neopouštěl Kaplici ve zlém.



Za Spartak nastupoval v osmnácti letech nastupoval většinou za áčko mužů v krajském přeboru, dorostu jen vypomáhal. „Kaplice na tom není moc dobře. Řada hráčů odešla do Rakouska, i proto jsme dostali příležitost my mladí.“



Do Budějovic student průmyslovky denně dojíždí nejen do školy, ale od zimy i kvůli fotbalu. Volného času nemá nazbyt. „Vstanu v půl šesté, jedu do školy, kde skončím ve tři, a dvě tři hodiny čekám na trénink. Po něm, někdy v devět hodin, se vracím domů,“ popisuje náročný program. Vidina startů ve druhé lize dorostu ho motivuje, aby školu, sport i dojíždění do Českých Budějovic skloubil dohromady. „Na SKP se mi líbí hlavně bezvadná parta, to, jak spolu vycházíme,“ pochvaluje si kamarádské vztahy.



Na svou ligovou premiéru si počkal do čtvrtého kola. Když si zjara vyléčil zranění, rozehrával se v béčku, za A-tým debutoval jako střídající hráč minulou neděli proti Dukle Praha. „Konečně to vyšlo,“ smál se. Celý víkend mohl Jan Krenauer zhodnotit jako velmi úspěšný, protože v sobotu v městském derby KP proti Čtyřem Dvorům pro změnu gól připravil.