Jedním z nich je i kustod Radomil Procházka. Jeho zaměstnavatelem v klubové sezoně je Dynamo Č. Budějovice, teď pomáhá s přípravou v národním týmu.

Jste tady v rámci reprezentačního soustředění spokojení?

Já jsem tu jen chvilku, trenér Krejčí mě vzal na tento kemp. Hráči tady mají veškerý servis, trénují tady na Hluboké přesně čtyři dny. Všechno je tady perfektně připravené, ve čtvrtek odehrají kluci modelové utkání dvakrát třicet minut v Českých Budějovicích v tréninkovém centru Na Složišti.

Každý hráč touží po pozvánce do národního týmu, jak to vnímají kustodi?

I pro mě je to výzva. Po těch dvanácti letech, co pracuju v Budějovicích, dostat šanci mít lvička na prsou, to je čest. Doufám, že budu pokračovat. Pokud ano, budu pracovat, co to půjde.

Je práce u reprezentace jiná než v klubu?

V klubu už mám všechno pod čísly, vím, kdo co a kde má, tady to je jenom podle velikostí. Většinou musím věci déle hledat, ale všechno je v pohodě.

Jaké jsou české fotbalové vycházející hvězdičky?

Jsou to úplně normální kluci. Jsou ze svých klubů super vychovaní, takže žádný problém není.

A protože jste domácí, děláte týmu pod hlubockým zámkem průvodce?

Určitě. Je tady nádherně. Většina z nich hned říkala, že by sem rádi přijeli na dovolenou. To je čest pro Jihočeský kraj.