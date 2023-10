Fotbaloví reprezentanti Česka do 21 let v prvním ze dvou kvalifikačních utkání o postup na mistrovství Evropy U21 v pátek večer v Č. Budějovicích hráli s Walesem nerozhodně 1:1.

Kryštof Daněk jednadvacítce na Islandu chyběl, pro dvojzápas s Walesem a Dánskem v Č. Budějovicích už ale byl k dispozici. | Foto: Deník/ fotbal.cz

Mladí Češi od začátku vyvinuli velký tlak a vypracovali si i několik slibných příležitostí: V 9. min. Filovu ránu zpoza vápna brankář Beach vyrazil, vzápětí Jurásek překopl, v 15. min. Vydra pálil těsně vedle tyče do boční sítě, zdálky nad střílel Karabec, jeho volej po rohu Beach reflexivně vyrazil, nato Daněk hlavičkoval vedle zadní tyče a po půlhodině hry Jurásek krásnou střelou orazítkoval tyčku Beachovy branky. A ve 38. min. po Karabcově narážečce Jurásek výstavní ranou nedal Beachovi šanci – 1:0!

Češi měli jasně vrch, v závěru první půle ale po neodpískaném Hillově faulu na Karabce měl velkou možnost vyrovnat Harris, ale gólman Horníček skvěle zasáhl.

Hned v nástupu do druhé půle si parádní individuální akcí připravil tutovku hostí Beck a gólman Hrdlička zasáhl jen reflexivně. To jako by předznamenalo obrat v průběhu utkání, po změně stran se totiž změnil i obraz hry, Wales byl daleko nepříjemnějším soupeřem než v prvním dějství. Wales po půli měl i další velké šance, v 70. min. Beck jen těsně minul zadní tyčku a v 77. min. Thomase v čisté šanci vychytal Hrdlička, nicméně v nastaveném čase Ashworth vyrovnal na konečných 1:1.

Česko - Wales 1:1 (1:0) - Branky: 39. Jurásek – 90+6. Ashford. ŽK: Fila, Suchomel – Beck, Harris, Ashworth, Stevens. Diváci: 4019. Rozhodčí: Hovhannisjan – Ghazarjan, Grigorjanová (všichni Arménie). Česko: Horníček – Suchomel, Prebsl, Chaloupek, Labík – Vydra, Křišťan – Karabec (64. Višinský), Daněk (90+4. Vechata), Jurásek (81. Icha) – Fila (64. Sejk).

V úterý hraje česká jednadvacítka znovu v Č. Budějovicích v kvalifikaci ME s Dánskem.