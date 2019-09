Zápas fotbalového Ondrášovka krajského přeboru mezi domácím českobudějovickým Olešníkem a Táborskem B (3:0) nabídl utkání minimálně divizní úrovně.

Kvalitní zápas v Olešníku, David Lafata chválil trenéra (soupeře) | Foto: Deník / Kamil Jáša

Hosté nevyužili několik velmi slibných příležitostí, zato domácí jsou v produktivitě velice silní. Zajímavostí zápasu byl návrat Davida Lafaty po zranění do sestavy domácího Olešníku. "Zkusil jsem to na deset minut už před dvěma týdny, ale bylo to brzy. Teď už těch minut bylo víc, ale pořád to není ono, noha bolí." Autor 198 ligových gólů v souboji pod hlubockým zámkem utrpěl zlomeninu lýtkové kosti. Tentokrát nastoupil proti týmu, který vede jeho bývalý trenér Karel Musil. "Vlastně už jsme kolegové, protože já taky trénuju," usmíval se jeden z nejlepších jihočeských útočníků všech dob a dodal: "Bylo to příjemné setkání. Kluci z Táborska nemohou mít lepšího trenéra, než jakým je pan Musil. Doufám, že si toho budou vážit a budou k tréninku také tak přistupovat. Že mají výborného trenéra, bylo to vidět i na zápase u nás, hráli totiž velice dobře," vysekl Lafata poklonu svému soupeři.