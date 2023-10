Deník se zaměřuje na nižší fotbalové soutěže. Ve třetí třídě Českobudějovicka je klub, který v tabulce figuruje jako Čtyři Dvory B, na sympatickém pátém místě, v sobotu ho čeká pikantní zápas v Dívčicích. Proč pikantní? Vysvětlíme.

Zliv a Čtyři Dvory B. Jeden tým v okresní soutěži | Foto: Deník/ SK Zliv

Dívčice jsou v tabulce po deseti zápasech čtvrté. Jen o pozici před Čtyřmi Dvory. Rozdíl v tabulce mezi oběma soupeři je pouhé dva body. Zajímavý je kilometrový rozdíl. Dívčice jsou 17 km od Čtyř Dvorů, ale jen 7,5 kilometru od Zlivi. Proč Zliv? protože třetí třídu Českobudějovicka hrají společněš právě Zliv a Čtyři Dvory B. Na hřišti se ve zmiňovaném sobotním utkání objeví spousta fotbalistů, kteří se navzájem dobře znají.

"Když hrajeme hokej, nebo někam vezu děti, tak je to složitější," popisuje svůj náročný program útočník týmu Čtyři Dvory B/Zliv Tomáš Kučera. Kromě fotbalu se totiž věnuje i hokeji. Je dokonce členem vedení profesionálního klubu Banes Motor České Budějovice. Proto na fotbal nemá neomezené množství času. Přednost pochopitelně dostávají pracovní povinnosti. "Už mi všechny tři děti také hrají fotbal, takže toho času je ještě méně," pousmál se střelec, který se na podzim trefil už pětkrát. "Mám toho hodně, ale když to stíhám, tak nastoupím rád, občas ještě nějaký gól trefím," rozesmál se. V utkání s Mokrým se mu to v neděli 8.10. povedlo dokonce dvakrát. Ve 35. minutě srovnal na 1:1, v 75. minutě na 2:2. Jenom pro zajímavost, Čtyři Dvory B inkasovaly v tomto zmiňovaném utkání pět žlutých karet. "Začali jsme soutěž dobře, pohybovali jsme se od začátku okolo třetího nebo čtvrtého místa s dohledem na první příčku, hrát o čelo mě baví."

Pokud Kučeru vyšlete na trávník, nasadíte ho do zápasu, můžete si být jistí, že jeho motivací bude dát gól. "Proto to hraju. Já hrál celý život v útoku, o ničem jiném to u mě není," říká markentingový a PR ředitel hokejového Motoru, ale také útočník klubu SK Čtyři Dvory B/SK Zliv. "Když jsem v šanci, snažím se ji proměnit, občas se to i daří." Dva kluby se sešly, uzavřely manželství a teď jim to šlape. "V úvodu jsme to trochu dávali dohromady, po dvou - třech zápasech jsme se hráli. Teď hrajeme dobře, mě to baví, je to fajn," dodal Tomáš Kučera, který by teoreticky vzhledem k tomu, že Motor bude hrát hokejovou extraligu se Spartou v pátek, mohl v sobotu ve 14.30 v Dívčicích do zajímavého duelu naskočit. A třeba dá šestý gól v sezoně…

