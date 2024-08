Kamil Jáša dnes 06:00

Malše Roudné se může pochlubit významným úspěchem v mládežnickém fotbale. Šest týmů vstupuje do ligových soutěží, což je pro vesnický klub velká pocta. Nové stanovy Fotbalové asociace ČR přinášejí změny, které ovlivní i mužské týmy. Jak se tyto změny projeví a co to znamená pro budoucnost klubu?