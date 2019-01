České Budějovice - Dynamu U19 odpadl první duel se Slavií, o body se proto utká až v sobotu.

Zdeněk Procházka při tréninkové rozcvičce vybíhá na hřiště se svým týmem. V sobotu povede Dynamo v Teplicích. | Foto: Deník/ Michael Kalinics

Tým Dynama U19 v sobotu vstoupí utkáním v Teplicích do nového ročníku I. ligy staršího dorostu. Středeční duel byl na žádost Slavie, která hrála turnaj v zahraničí, odložen na 25. srpen.

Doma na Složišti se Jihočeši poprvé představí v pátek proti Plzni a hlavní kouč Zdeněk Procházka se neobává, že by diváci jeho tým po letních změnách vůbec nepoznali. „V závěru jara hrálo hodně hráčů ze současné sestavy. Doplněna je o hráče loňské osmnáctky, která měla dobré mužstvo. Máme tedy několik nových hráčů, ale zase tolik změn nečekejte,“ vzkazuje českobudějovický trenér .

Od některých hráčů se očekává, že v této sezoně budou oporami ligového dorostu. „Mezi tahouny by měla patřit stoperská dvojice Sláma – Holub. Uprostřed hřiště Repa, Sajtl. To jsou hráči, kteří mají už něco za sebou. A v útoku Rein,“ říká Procházka.

Zcela nová je brankářská dvojice ve složení Jirkal – Schopf. Druhý jmenovaný je na jihu Čech neznámou tváří. Dynamu byl doporučen, přišel proto v létě na zkoušku – a uspěl. „Je ze Zličína u Prahy,“ upřesňuje kouč dorostu.

Hádat, jak si Jihočeši v této sezoně povedou, se jejich trenér neodváží. „Soutěž je nevyzpytatelná,“ nezapomene připomenout skoro před každým zápasem. „Z loňského ročníku jsem se poučil v tom, že hráči jsou výkonnostně hrozně nevyrovnaní. Jeden zápas jsou excelentní a za týden je skoro nepoznáváte! Nejdůležitější je, aby se naučili podávat stabilní výkony,“ apeluje na mladíky trenér Procházka a doplňuje, že s přibývajícími zkušenostmi hráči postupně zjistí, jak na to. „Zkušenosti dělají hodně. Až odehrají řadu těžkých zápasů, budou vědět, co potřebují k tomu, aby se připravili po všech stránkách. To přijde se zkušenostmi,“ tvrdí bývalý ligový střelec.

S letní přípravou byl spokojen. „Hned na úvod jsme mohli absolvovat soustředění v Písku, kde jsme měli skvělé podmínky,“ podotýká Procházka. Jedním dechem však připomíná, že ani na Složišti si jeho tým nemůže naříkat, spíše naopak . . .

I když na výsledky se v přípravném období hledí s rezervou, pouhé dvě porážky Dynama svědčí o určité pohodě dorostenců. Podlehli jen juniorce Dynama a v Příbrami místnímu dorostu, který domácí turnaj vyhrál.

Procházkovi svěřenci se nevyhýbali ani konfrontaci s dospělou kopanou. Kromě třetiligového béčka Dynama změřili síly také s divizní Třeboní a Prachaticemi.

Na rozdíl od hráčského kádru realizační tým zůstal pohromadě beze změn: hlavní kouč je Zdeněk Procházka, asistuje mu Martin Frantík, role vedoucího mužstva se opět zhostí Jan Čapek a masér je Petr Engel.

Sobotního soupeře, celek Teplic, sledoval trenér Procházka uprostřed týdne v Jihlavě na vlastní oči. „Teplice prohrály 1:2. V první půli byly jasně lepší a vedly 1:0. Jihlava po poločase větší vůlí a aktivitou utkání otočila dvěma góly v posledních deseti minutách. Přesto musíme říct, a není to z mé strany alibi, že Teplice mají silné mužstvo. Tak to prostě je,“ uzavírá před výjezdem do Teplic kouč Dynama České Budějovice Zdeněk Procházka.