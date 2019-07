Po remíze 2:2 s rakouským Amstettenem to sdělil Deníku trenér David Horejš, jenž za hru v první půli své svěřence chválil. „Hlavně úvodních třicet minut bylo velice dobrých. Po půli jsme už měli problémy, především pohyb chyběl,“ uvedl po utkání.

Dá se říct, že únava z náročné přípravy už byla znát?

Je logické, že s přibývajícím časem náš výkon šel dolů. Jeli jsme na zápas rovnou z týdenního soustředění, navíc měli hráči v nohách středeční těžký zápas se Slavií v Čelákovicích.

Rakušané otočili skóre na začátku druhé půle, kdy se vaši svěřenci po prostřídání sestavy na hřišti tak trošku hledali…

Je to tak, těch změn v poločase bylo hodně a než jsme se tam srovnali do toho postavení, v jakém jsme chtěli hrát, nás soupeř hlavně přes střed pole přehrával. Na druhou stranu, když jsme to rozestavení srovnali, dokázali jsme vyrovnat a měli i další šance. Byť je to jen příprava, je dobře, že jsme zápas neprohráli. Celkově bych to viděl tak, že v naší hře byly velice dobré pasáže, ale máme ještě i hluchá místa. To ještě musíme dopilovat.

Na soustředění jste uvítali další nové hráče. Jak jste jejich výkony viděl?

Věřím, že nám všichni pomohou. Jirka Kulhánek podal proti Rakušanům výborný výkon, také Mustedanagič myslím prokázal, proč jsme ho na pozici desítky chtěli. Podobně se po Slavii dalo hodnotit i Ivana Schranze.

Na hráče jste toho naložili hodně, trošku teď slevíte?

Trénovali jsme hodně, to je pravda, takže kluci dostali dva dny volna, aby trochu vypnuli. Od úterka začneme najíždět na sezonní režim a zaměříme se na to, abychom ještě nějaké věci doladili.