Jihočeská Letní fotbalová škola v Třeboni zakončila turnus pro hráče ročníku 2009. Všechny ročníky LFŠ mají zázemí v hotelu Svět v blízkosti nádherného fotbalového hřiště i umělé trávy v případě nepříznivého počasí. „Hned vedle hotelu si kluci jeden den na pěti kurtech zahráli tenis, druhý den v prostorné hale malý florbalový turnaj. Díky příznivému počasí navštívili také městskou písečnou pláž,“ říká Václav Hrabík.

Vyzkoušeli si plážový fotbal i venkovní stolní tenis. „Plně jsme skutečně využívali všechna sportoviště včetně bazénového komplexu lázní Aurora, kde museli hráči i trenéři splnit veškerá bezpečnostní opatření,“ potvrzuje maximální vytížení dětí jeden z trenérů Tomáš Maruška. „Důležitým faktorem při maximální sportovní zátěži je dodržování pitného režimu. Pomohl nám pan Leština, jeho společnosti podporují nejen nás, ale celou řadu dětských projektů .“ „Mile nás překvapil zájem z ročníku 2008, bereme to jako poděkování za všechny předchozí ročníky i společné akce,“ neskrýval spokojenost Martin Mišovec.

Druhý ze slávistů Patrik Jíra se zaměřil na ročník 2009: „Kluci si to skutečně užívali, a přestože většina z nich z ligových klubů nebyla, určitě bych několika klukům posun rád doporučil.“ Cílem tréninku bylo přenesení individuálních dovedností jednotlivých hráčů do hry, do spolupráce s ostatními spoluhráči a to jak v plné rychlosti, tak především na co nejmenším prostoru, prostě to, na co je v zahraničí kladen velký důraz a co se jim při přechodu do starších žáků bude hodit. Přestože byl program nabitý, a v době volna se trenéři s hráči věnovali procvičování „fotbalové“ angličtiny, stačili si hráči zasoutěžit.

Florbalový turnaj vyhráli Ríša Kosiňski, Karel Lhotský, Matouš Rehberger, Jan Sedláček a Matyáš Vejčík. Tenisový turnaj ovládl jednoznačně Marek Hubáček a závěrečnou fotbalovou Ligu mistrů vyhráli překvapivě jihočeši Karel Lhotský a Ondřej Mynář, přičemž u něj se jednalo o loňskou obhajobu prvenství. Ve fotbalových disciplínách zářili Marek Hubáček (FC Viktoria Plzeň), Filip Zahálka (FK Teplice), Václav Buček (FK Baník Sokolov), Adam Grešák (FC Vsetín), Samuel Tůma (FTA Praha), ale i Jihočeši Matouš Rehberger (SKP ČB), Matyáš Zvára (FK Jindřichův Hradec) a Pavel Vaněček (TJ Malše Roudné).