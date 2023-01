Po podzimu je v tabulce první Plzeň, poslední jsou Pardubice. Bodové rozdíly jsou na obou pólech minimální. Za lídrem z Plzně ztrácí Slavia 2 body, Sparta je od Slavie o dalších pět bodů zpátky.

Třináctkrát byl na olympijských hrách! Chcete zlato? Pozvěte si Augustina

Fotbalový kanonýr David Lafata říká: „Doufám, že Sparta vstoupí do jara lépe než do podzimu, třeba těmi kartami ještě zamíchá, třeba se na konci soutěže budeme ještě divit,“ uvedl bývalý kanonýr, který po profesionální kariéře hraje v Olešníku jihočeský krajský přebor. Do Plzně přichází třicetiletý reprezentant Matěj Vydra. Co tomu říká David Lafata? „Vydrys je dobrý fotbalista, tahový, jsem sám zvědavý, jak se vyrovná se zraněním. Bylo mi ho líto, měl smůlu, že se na konci smlouvy zranil, to byla téměř sportovní tragédie, doufejme, že je v cajku, že Plzni pomůže a naváže na své výkony, které podával před tím.“

Kromě kvalit hráčů v poli budou rozhodovat i trávníky. Jejich kvalita. „Přestože by terény měly být díky vyhřívání v první lize ideální, tak vidíte, že to tak není. Pak se výkonnostní rozdíly trochu smazávají, podle mě bude rozhodujících několik první kol,“ říká David Lafata.

Na konci prvoligové tabulky jsou Pardubice. Mají jen deset bodů. Na jaře se dá očekávat tuhý boj o záchranu. 15. Zlín má 12 bodů, 14. Jablonec 16, 13. České Budějovice 18, 12. Teplice 19 bodů. Mezi těmito týmy se nejspíš budou hledat adepti sestupu.