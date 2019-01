Lišov – Nejdříve Lišovští v přímém souboji o prvenství na zimním turnaji porazili Trhové Sviny a při cestě domů pak měla část hráčů štěstí v neštěstí, když vyvázli z autonehody u Ledenic bez vážných zranění.

Před rokem v zimní přípravě lišovský Emil Čadek (u míče) zkoušel štěstí v dorostu Dynama. | Foto: Deník/Michael Kalinics

„Alespoň mi zatím nikdo nic nehlásil,“ tvrdí trenér.Nepřízeň počasí poznamenala dění na hřišti, kde zůstával v chumelenici na umělce sníh, i stav silnic. „Pět kluků se za Ledenicemi na ledě otočilo do lesa a jen náhodou se nikomu nic vážného nestalo. Zaplaťpánbůh, pouze zrušili auto. Snad všichni budou v pořádku,“ doufá hlavní trenér Lišova František Havel.



Na prvenství v turnaji si před sobotou brousili zuby vedle Lišova i fotbalisté Trhových Svinů, kteří věděli, že musejí v přímém souboji soupeře porazit.

Utkání, které by se dalo označit za finále, proto nepostrádalo náboj. „Bylo to dost vyhecované. Na těžkém terénu se hrálo dost tvrdě, až jsem měl strach, aby se hráčům na jedné či druhé straně něco nestalo,“ tvrdí trenér Havel.



Petr Vávra dostal po deseti minutách Lišov do vedení. Po zbytek prvního poločasu měli o něco víc ze hry Trhosvinenští a do přestávky otočili stav na 3:1. „Trochu nás přehrávali, byli agresivnější, pohyblivější, lépe si přihráli,“ vypozoroval lišovský lodivod.



O přestávce se mu povedlo své hráče motivovat. Apeloval na ně, aby přidali a pokusili se dát kontaktní branku, která by je vrátila do zápasu. „Hráči za to vzali a během patnácti minut vyrovnali,“ sledoval Havel s potěšením vzkříšeného svého mužstva, které ani dvoubrankové manko neposlalo do kolen. „Sukdol dal čtvrtý gól a Šefčík završil na 5:3. Na umělce byly dva centimetry sněhu, byl to těžký zápas, za vítězství v turnaji jsme rádi,“ ujišťuje lišovský kormidelník.



Hlavně za výkon ve druhém poločase chválil brankáře Maršána: „Zachytal dobře,“ tvrdí. V turnaji podle jeho slov podrželi mužstvo oba gólmani. „Příležitost dostával i Dejčmar, který k nám přišel loni z Třeboně,“ připomněl.



SK Lišov dosud na turnaji neprohrál: pětkrát odcházel ze hřiště jako vítěz a jednou remizoval. V Borovanech má první místo jisté, k dohrávce s Borovany nastoupí jako vítěz druhého ročníku. „Až na Jirku Benedu bychom snad měli být konečně kompletní,“ těší se František Havel, jenž během turnaje stále nemohl dát dohromady nejsilnější sestavu. Ale takové problémy má v zimě každý.“ Šťastnou ruku měl se zařazením Petra Vávry do útoku k Petru Kándlovi. „Útočnou vozbu se nám povedlo dát dohromady,“ mne si spokojeně ruce lišovský kouč. V zimě ho hřála produktivita mladých hráčů na hrotu. „Vávra za nás dal v turnaji sedm gólů, Kándl pět,“ spočítal František Havel.



Kromě dohrávky s Borovany má Lišov v plánu odehrát v přípravě ještě dva přátelské zápasy s Vyšším Brodem a Lomnicí. V jarní mistrovské premiéře přivítá Hrdějovice.



„Kádr zůstává beze změn. Nikdo nepřijde, musíme sázet hlavně na vlastní dorostence. V přípravě jich za áčko nastupuje pět a zapojí se ještě Hlas,“ doplnil na závěr trenér mužů SK Lišov.