Fotbalisté Lodhéřova hrají na Jindřichohradecku okresní soutěž sk. A. A vedou si skvěle. Na kontě mají 5 zápasů, 13 bodů a skóre 14:1. Souboj o čelo s Halámkami skončil 1:1, do vedení Lodhéřov poslal Vejsada. Lodhéřovští tak zůstávají v čele tabulky.

Lodhéřovští se fotbalem baví | Foto: Deník/ Sokol Lodhéřov

Trenér TJ Sokol Lodhéřov František Slavíček spokojeností jen zářil. „Obec náš klub velmi podporuje, je naším hlavním sponzorem. Kromě příspěvků na fungování klubu se v srpnu pořádá turnaj o Pohár obce Lodhéřov,“ připomíná letošní už 45. ročník. Obec zaplatila i sadu dresů a každý týden pomáhá se skvěle posekaným a nachystaným hřištěm. Lodhéřovští hrát fotbal umí, stejně tak se dovedou bavit.Každou výhru je třeba oslavit. Každá sezona se musí zapít. A v rámci projektu Gambrinus Kopeme za fotbal našla své místo v kalendáři také Výkopná 2020.„Každé domácí utkání je v obci slavnostní událost,“ potvrzuje Slavíček. Fanoušci se už půl hodiny před výkopem shlukují u místního kiosku. „Užívají si vychlazené pivo a výbornou klobásu.“ Na každé domácí utkání přichází víc než šedesát skalních fanoušků. „Děkujeme jim za přízeň, bez nich by to nebylo ono.“ Všichni v Lodhéřově táhnou za jeden provaz. „Vždy se snažíme odvést perfektní týmový výkon,“ přikyvuje trenér týmu.Přímo hvězdu, třeba ve stylu Milana Baroše, klub sice nemá, i když…„Rád bych zmínil klubovou legendu. Tou je Vladimír Lovětínský,“ jmenuje kouč malíře pokojů. V Lodhéřově je známý jako „Magistr Cákal“. „Bohužel ho v poslední době trápí zranění, tak se nemůžeme kochat jeho skvělými výkony na hřišti,“ směje se kouč.A kam myslíte, že hráči vyrážejí po utkání?Uhodli jste. Na pivo.„Po každém zápase strávíme pár hodin v místním kiosku na hřišti, kde probereme fotbal, podíváme se na výsledky z ostatních zápasů v naší soutěži.“A kdo má u piva nejlepší trénovanost a výdrž?„Magistr Cákal.“Vypálil trenér týmu z Lodhéřova okamžitě a bez sebemenšího zaváhání.O čem se mezi fotbalisty v hospodě vedou řeči? „O zápase, o výsledcích ze skupiny. Obecně je to ve velké míře o fotbale,“ naznačuje trenér Slavíček, že zápas je také třeba dohrát, rozebrat a nemusí to být jen u videa…Sympatickou atmosféru v obci ještě vyšperkovaly fotbalové fanynky. „Partnerky většiny hráčů na zápas chodí, ovšem do hospody už je hráči neberou,“ vysvětlil docela srozumitelně trenér.Komu fandí v lize?Spartě? Slavii?Je to půl na půl. „A zdravíme největšího sparťanského fanouška Petra Vejsadu, který už pár let čeká na úspěch. Doufám, že než ukončí kariéru, tak se vytouženého titulu dočká. Jsem rád, že ho v týmu ještě pár let budeme mít.“