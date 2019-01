Loučovice – Fotbalový turnaj O pohár divoké Vltavy Magic Cup Šumava 2013 zná vítěze prvních zápasů ve skupině. Hraje se na třech hřištích. Přátelské duely organizátoři situovali do Lipna nad Vltavou, turnajové do Horní Plané a do Loučovic.

„Areál máme nádherný," přikyvuje muž, který se stará o zázemí právě v Loučovicích.

Miloš Hüttner se vryl do paměti fotbalových příznivců jako výborný brankář.

Se stejnou spolehlivostí, s jakou pochytal všechny střely soupeřů, se stará o loučovický areál. „Všechno tady vzniklo díky panu Šlégrovi, který už ale bohužel do fotbalu nedělá," připomíná cestu, která Loučovice přivedla ke zvelebení sportoviště.

Miloš Hüttner i při rozhovoru pro Deník očima těká po perfektně připraveném travnatém povrchu, zašlapává drny, uhlazuje nerovnosti. „Jezdí k nám na soustředění i týmy z vyšších soutěží," dokumentuje, že podmínky pro fotbal by Loučovicím mohly závidět klidně i ligové kluby. „Přímo v areálu je pětadvacet lůžek, rehabilitace, sauna, vířivka, klubovna, kuželna, do bazénu na Lipno nebo do Frymburku to není daleko, pro soustředění sportovních klubů jsou u nás opravdu naprosto ideální podmínky," dodává.

Na Magic Cup se těšili také fotbalisté místního klubu, kteří hrají I.B třídu. V soutěži se jim letos moc nedaří, v tabulce skupiny A jsou předposlední, ale fotbal mají rádi. Na včerejší dopolední zápasy vyrazili také místní žáci. „Dostali ve škole volno, pomáhají při pořadatelské službě, jsou zvědaví, jestli je někdo lepší než oni," říká Miloš Hüttner s úsměvem na tváři.

Otevírací zápas turnaje svěřili organizátoři do rukou žáků Dynama ČB a Sinary Jekatěrinburg.

Jihočeši dvakrát vedli, zarputilí Rusové dvakrát vyrovnali. Naposledy pár minut před koncem.

Českobudějovické Dynamo vstoupilo do turnaje nerozhodným výsledkem 2:2, druhý zápas nad Slovanem vyhrálo 3:1.

Výsledky – skupina A: Dynamo ČB – Sinara Jekatěrinburg 2:2 (0:0), Lorenc (11), Dolejšek, Slovan Bratislava - Dynamo ČB 1:3 (0:1), Kalousek 2, Jáša, Slovan Bratislava – Viktoria Plzeň 4:1, Plzeň – Jekatěrinburg 5:1.

Skupina B: Slavia Praha – Příbram 3:0, Ottawa – Olomouc 1:1.