Nádherné zápasy, krásné góly, hřiště v perfektním stavu. A ve finále v Malontech veliké drama. Takový byl 9. ročník mezinárodního fotbalového turnaje na jihu Čech.

Magic Cup Šumava 2023, finále v Malontech | Video: Deník/ Kamil Jáša

Magic Cup Šumava - O pohár divoké Vltavy, to je mezinárodní turnaj pro patnáctileté fotbalisty, který se hrál na hřištích v D. Dvořišti, Kaplici, Loučovicích, Malontech a ve Vyšším Brodě. V organizačním výboru turnaje jsou osobnosti nejen jihočeského fotbalu: prezident turnaje Josef Žižka, ředitelka turnaje Helena Panská, výkonný ředitel turnaje Jiří Kotrba, předseda organizačního výboru Augustin Panský a další…

Padaly krásné góly, k vidění byly i kuriozní okamžiky rozhodčí ukázali rekordní počet červených karet, týmy bojovaly na trávníku a užívaly si krásného počasí v Jihočeském kraji. Záštitu nad turnajem převzal hejtman Martin Kuba.

Ve finále se sešly dva nejlepší týmy. Dynamo České Budějovice a Olomouc. Hanáci už v minulých ročnících potvrdili, že s fotbalovou mládeží pracují výborně. Dynamo České Budějovice se lepšilo zápasu od zápasu. Ve finále v prvním poločase to byla spíš taktická bitva bez střel na branky, ve druhé půli se dvakrát prosadila Olomouc.

Tomáš Zápotočný v kariéře potkal Messiho. Hoftych a Kladrubský mluví o genialitě

Sigma Olomouc je tak vítězem turnaje v roce 2023. Olomoucký trenér Michal Ponížil své hráče chválil. "Turnaj je super, moc vydařená akce," přikyvoval. "My turnaj bereme prestižně, účast týmů, které tady jsou, je kvalitní, pro nás je to dobrá konfrontace, všechny zápasy, co jsme odehráli, byly vyrovnané. Bylo to super a ještě jsme si udělali výlet na Lipno. Kluci jsou moc spokojení."

Hráče, pořadatele i počasí pochválil trenér Dynama Č. Budějovice Jiří Hrbáč: "Kluci turnaj berou velmi prestižně, organizace je naprosto úžasná, vyšlo počasí, trávníky jsou v neskutečném stavu, je radost na nich hrát."

Finále: Olomouc - Dynamo Č. Budějovice 2:0.