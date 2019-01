Tábor /FOTOGALERIE/ - Patnáctiletí fotbalisté z Tábora šlapou na paty pražské Spartě

Informace z titulku tohoto článku není přehnaná, ani zavádějící. O zázraku v podání táborských patnáctiletých fotbalistů se určitě dá mluvit. Nejlepší jihočeský tým v soutěži, v lize starších žáků, budí respekt. Tým trenéra Radima Hešíka figuruje po podzimu na stříbrném stupínku hned za Spartou, kterou dokázal porazit. A to dokonce v jejím strahovském útočišti! Je vcelku pochopitelné, že Radim Hešík má o čem vyprávět.

V soutěži U15 jste na druhém místě. Berete to pro Tábor jako výjimečný úspěch?

Je to jen výsledek dobrých návyků.Dá se to samozřejmě brát jako výjimečný úspěch, ale jedním dechem je třeba dodat, že hráči měli velmi dobré základy. Nevařilo se z vody. Hráči se navíc zlepšovali utkání od utkání.

Zaznamenal jste v průběhu podzimu nárůst kvality a sebevědomí u hráčů?

Byl na nich vidět každý týden, kdy na sobě pracovali a bylo skvělé sledovat, jak jim mimo jiné roste zdravá fotbalová sebedůvěra. Skvěle plnili vše, co jsme si v trénincích řekli, na co jsme kladli důraz.

Aktuální pohled do žákovské ligové tabulky vám dělá radost?

Určitě. To, že podzimní tabulka vypadá, jak vypadá, je jen třešničkou na dortu.

Jsou vaši svěřenci svědomití, pracují ochotně na vylepšení svých dovedností?

Oni už v tomto věku chápou, že pokud budou poslo uchat rady a pokud do toho pustí svůj vlastní mozek, respektive jim dovolíte ho používat, tak mají cestu otevřenou. Je to jen na nich, jak naloží se svým talentem, kterým fotbalová cesta teprve začíná a my jako trenéři jsme tomu jen nápomocni.

Čím se vám na podzim dařilo překonávat soupeřovy obrany?

My jsme jen v těžkých utkáních byli odolnější ,odvážnější a určitě jsme měli i štěstí. Máme dobré rozlosování, takže jsme měli čas se v lize otrkat a na ligové týmy jsme šli už skvěle připraveni. Klub si takové výsledky zasluhuje, dělá se pro mládež hodně a region to posiluje.

Vyhráli jste v Praze na Spartě, porazili jste také Dynamo ČB. Jsou to výsledky, která vás i hráče motivují?

Volali mi hned po utkání na Spartě známí a říkali, že Sparta se neporáží každý den a že je to super úspěch. Asi mají pravdu, ale my odehráli spoustu jiných, těžkých utkání jako třeba zrovna s Dynamem nebo s Příbramí, Bohemkou či Plzní a byla to také jízda nahoru dolů.

Rozhodují bojovnost, chuť a hlad po vítězství? Nalily vám výhry s papírově silnějšími protivníky novou porci optimismu?

Vůle jít za vítězstvím je vždy enormní a výsledkem je to, že hráči zjistili, že je může fotbal bavit, že z něj mají dobrý pocit, že je každý hratelný a že každý takový těžký zápas jim dává odvahu do dalších utkání. Je to spíše motivační popud nejen pro hráče, ale i do další trenérské práce, než plácání se vzájemně po ramenou.

Jaké máte v Táboře tréninkové podmínky? Co vás čeká v zimě?

Rádi bychom udrželi hráče, protože kolem nich krouží hodně agentů. Pozveme do přípravy i hráče z okolí, které jsme měli vyhlédnuté již dříve a nebyl čas na tom zapracovat v létě. Každý z nich by měl v tomto věku dostat šanci.

O talentované fotbalisty v Táboře není nouze?

Talenty v okolí určitě máme a pokud jim nebrání domácí kluby, tak je jejich start v ligovém týmu jen dobře pro ně samotné.

Jaká tedy bude táborská fotbalová zima?

Zimní příprava proběhne standardně, jsem zastánce toho, že i zimní příprava a kondice se dají dělat s míčem u nohy. Takže míč, míč a zase míč. Podmínky na to máme od vedení klubu připravené.

Z vašich slov vyplývá, že si hráči i v době ledové zahrají fotbal?

Čekají nás nějaké turnaje jak v hale, tak venku. Na začátku února pojedeme na soustředění, jinak vše absolvujeme na umělce v Táboře v Kvapilově ulici.

Je někdo v týmu, kdo by třeba mohl pomýšlet i na kariéru vrcholového sportovce?

Jsou tady takoví hráči. My jsme tady od toho, abychom jim k tomu napomohli, abychom je nasměrovali. Pak už je to na nich, na jejich morálních a mentálních vlastnostech, jak naloží se svým talentem. Po našich hřištích běhá poměrně dost talentů, jen ten vrchol někteří minou a ne vždy je to jen jejich chyba.

Spoléháte už v žákovské soutěži na konkrétní osu družstva?

Nedá se úplně hovořit o ose, ale máme v týmu stěžejní hráče, kteří za to umí vzít a pozvednout tým, když se třeba zrovna ne úplně daří. Jsou velmi cenní a každý by je měl rád v týmu.

Vy jste také působil v Dynamu, měli by podle vás mladí fotbalisté odcházet do nejlepšího jihočeského klubu?

Já na to mám jasný názor.Ve větších klubech se může stát, že je na jeden post více stejně kvalitních hráčů a pokud jeden či dva z nich nebudou pravidelně hrát vyšší mládežnickou soutěž, tak zakrní a byť by měli na to stát se kvalitním fotbalistou, tak jim ujede vlak, zapšknou a cesta zpátky je strašně těžká.

Takže měli? Nebo ne?

Proto si myslím, že do sedmnácti let věku by měli být tam, kde jsou, pokud je to samozřejmě nejvyšší soutěž daného ročníku a nemusí to být zrovna prvoligový tým se vším tím zázemím co mají k dispozici. Je to i o trenérech.

A o podmínkách?

Co se týká tréninkových procesů u nás a třeba jinde v ligových klubech, tak v tom žádný rozdíl nevidím. Podmínky pro trénování máme srovnatelné a vždy je to o lidech, o sebevzdělávání a o chuti dát práci ve fotbale maximum. Takové lidi máme v Táboře kolem sebe. Já je tedy u nás vidím.

Jak pohlížíte na reorganizaci soutěží, která byla letos uvedena v život?

Jenom kladně. Názory se v trenérských kruzích různí, někdo tvrdí, že jsou až příliš velké výkonnostní rozdíly, ale proč nenechat prostor týmu, aby si dal pět a více branek? Proto se fotbal hraje. Jednou je vítězství lehčí, jindy je to velmi náročné. Ona si ta soutěž „sedne“ a bude to v naprostém pořádku. Také jsme nevěděli, jestli nebudeme dostávat velké nálože, no a vidíte, fotbal se dá hrát opravdu úplně s každým.

Dovolím si i dotaz z poněkud jiného, soukromého soudku. Váš otec František před časem spolupracoval s Deníkem, fotbalové dění už bohužel pozoruje jen z novinářského nebe. Dal vám hodně do fotbalového života?

Já na něj vzpomínám denně. Je tolik věcí, ve kterých měl pravdu. Ať už to bylo v době, kdy jsem byl v mládeži v Dynamu, nebo i v dospělosti. Jen mne mrzí, že tu s námi nebyl déle, měl by ze všeho velkou radost. Zkušeností není nikdy dost a hodně z něj čerpám, zvláště z jeho charakterního stylu života. Vždy se snažím držet slovo, neměním své názory a postoje podle nálady okolí a to se snažím předat i mladým hráčům. Nechci, aby hráči vypadali jako samí “Mirkové Dušínové“, ale člověk by si měl stát za svým názorem, stejně jako to dělal on celý svůj život.