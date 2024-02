V Hluboké nad Vltavou začínal, po skvělé kariéře se pod zámek zase vrátil. "Pocházím odtud," říká hrdě nejlepší ligový střelec českobudějovického Dynama všech dob. Zahrál si i v reprezentaci, ale srdce nechal pod hlubockým zámkem. "Začínal jsem tady s fotbalem, Hlubokou mám v srdci odmalička," říká bez sebemenšího zaváhání. "V šestnácti letech jsem se dostal do Dynama České Budějovice , to se moje dvě fotbalové lásky musely rozdělit." Dynamo sleduje dál, ale ne už tak detailně jako dřív. "Spíš zpozvdálí," potvrzuje. V roli manažera pracuje pro klub z Hluboké nad Vltavou. Pohled do tabulky mu dělá velikou radost. Jako bývalý skvělý kanonýr oceňuje, že klub za celý podzim dostal jen 6(!) gólů. "To je dobře," pousmál se nad originální bilancí. "To je dobrá vizitka našeho mužstva." Podle Váchy se projevuje kvalitní herní systém. "Šest gólů za podzim to je vizitka nejen brankáře a obrany, ale celého mužstva, kterému Ruda Otepka vtiskl svoji tvář. Na krajský přebor hrajeme pohledný fotbal. Dobře bráníme, dobře útočíme."

Ukazuje se že, že angažování Rudolfa Otepky na post trenéra se Karlu Váchovi opravdu povedlo. "Promítá do své trenérské kariéry, co zažil přímo na hřišti. Velmi dobře dokáže komunikovat s hráči. Přenáší na ně svoje myšlenky. Vtiskává jim hru, kterou on chce. Oni ho respektují, protože počet zápasů, které má v první lize na kontě, to je obdivuhodné číslo. " Otepka se drží v historickém pořadí s počtem 432 v první pětce. Mezi asistenty (71) je dokonce na třetí pozici! "Ruda byl velmi kreativní hráč, má celkově všechno srovnané v hlavě, pro nás je velký přínos, že klub trénuje."

Protože úžasnou kariéru mají za sebou oba, Vácha i Otepka, často spolu o zápasech a o konkrétních situacích diskutují. "Máme podobný pohled na fotbal," naznačuje Karel Vácha, že k hádkám prakticky nedochází. "Druhá věc je finanční. Možnosti klubu získat hráče, které by třeba Ruda do týmu chtěl. Které posily si on vybere, snažíme se mu vyjít vstříc. Snažíme se ty hráče získat, ale není to jednoduché."

Z prvního místa po podzimu Hluboká stále častěji čelí dotazům na případný postup. Trenér říká opatrně: "Jsme teprve v poločase, na konci může být všechno jinak." A co na to manažer Karel Vácha? "Po sportovní stránce samozřejmě chceme postoupit. Minimálně chceme vyhrát krajský přebor. Druhou věcí je ekonomika. Město Hluboká možná působí dojmem, že tu jde všechno snadno, ale na to, abychom postoupili, a hráli pak vyšší soutěž, jsou třeba peníze. Je tady spousta spolků a město finance rozděluje spravedlivě. Dostáváme adekvátní část z rozpočtu, ale nevím, jestli je to úplně dostačující, abychom mohli hrát vyšší soutěž, kde najezdíme třeba o pět tisíc kilometrů víc, budeme potřebovat víc hráčů. Sezona po postupu by byla dražší. Byla by náročnější na peníze i na čas. Pokud se nám podaří sehnat finance na divizi, budeme samozřejmě rádi. Pak bychom chtěli postoupit. Všechno ukáže jarní část soutěže. Uvidí se už v prvních pár jarních kolech, jak na tom jsme sportovně a pak budeme pracovat i na tom, jestli případnou divizi dokážeme zajistit ekonomicky. Uděláme maximum, aby se nám to podařilo."