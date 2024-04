Vítězná strategie Čtyř Dvorů přinesla ovoce v podobě přesvědčivého vítězství 4:1 nad Kovářovem. Klíčovým momentem zápasu byl gól Lukáše Hofmanna, který s přehledem přesnou střelou proměnil velkou šanci.

Výborná návštěva na utkání I. A třídy Čtyři Dvory - Kovářov. Diváky přilákal start Martina Fenina | Video: Deník/ Kamil Jáša

Herně se zápas I. A třídy Kovářovu moc nepovedl. Martinu Feninovi také ne. Čtyři Dvory doma vyhrály 4:1. Jeden z gólů vstřelil Lukáš Hofmann. Udělal to náramně. "Viděl jsem, že jdu sám na kasu, měl jsem to na levou, tou ale zakončovat moc neumím," popisoval s úsměvem. "Naštěstí to tam padlo. Trenér domácího týmu Martin Wohlgemuth dobře věděl, že na druhé straně hřiště je jeden z nejtalentovanějších fotbalistů, který kdy v ČR vyrostl. "Pro nás je ale hráč jako hráč. Mančaft stojí proti mančaftu. Snažili jsme se, aby u něj neustále někdo byl, je jasné, žer byl výborný fotbalista, ale nějaká klasická osobní obrana neexistuje."

Fotbalisté domácího týmu byli lepší, pohyblivější a zaslouženě vyhráli 4:1. Podívejte se na video, jak blízko byl ke gólu v prvním poločase právě Fenin. Dva góly vítězů vstřelil Tomáš Dubský, jeden přidal Samuel Klimeš. Za hosty snižoval Adam Hejný.