Jedním z nejlepších házenkářů Jihočeského kraje byl v uplynulých letech Martin Mošovský. Do turnaje Zaměstnanecké ligy Deníku nastoupil v Putimi v dresu týmu S.N.O.P CZ. „Jediná moje zkušenost s větším fotbalem za celý rok je Zaměstnanecká Liga Deníku. Hrával jsem futsal, ale na trávě je to jediná zkušenost v roce. Jsem rád, že mě kluci mezi sebe berou. Je to příjemné zpestření.“ Stejně jako v házené byl na Mošovském okamžitě vidět smysl pro kolektivní sporty. Už při zpravování věděl, co bude následovat. „Fotbálek se i při házené hraje pravidelně,“ usmíval se. „Míč na noze mi není úplně cizí a hraju i nohejbal. S míčem na noze jsem vlastně poměrně často.“ Mošovský dal v turnaji nádherný gól hlavou. „Tlačí mě to do koncovky, kluci mě poslali dopředu, tam toho nemůžu tolik zkazit. Taktiku jsme zvolili dobře. Díky mojí postavě mi to kluci cpou na hlavu.“