Jeho kariéra je hodně zajímavá. Začala v Táboře, kam se po delší době zase vrátil. Málo se ví, že Martin Vozábal, který se narodil 8. listopadu 1978, chodil do stejné třídy s Janem Šimákem. „Honza byl neskutečný už na tělocviku. Jeho přešlapovačky byly legendární,“ vrací se do doby dětství. „Honza přešlápl napravo, všichni jsme šli napravo, a on s míčem běžel na druhou stranu. Vozábal býval výborný záložník. Později trenér, fotbalový manažer. Aktuálně řídí Silon Táborsko.

Zastával i post sportovního ředitele SK Dynamo České Budějovice. Je táborský odchovanec, největší část aktivní hráčské kariéry odehrál právě za SK Dynamo České Budějovice. Zde byl v sezonách 2002/03 a 2003/04 kapitánem týmu. Je hráčem se třetím nejvyšším počtem prvoligových startů v historii tohoto klubu (174 utkání).

Od 15 let hrál za mládežnickou reprezentaci, vyvrcholením jeho reprezentační kariéry byla účast na Letních olympijských hrách 2000 v Austrálii, kde české mužstvo obsadilo se dvěma body za dvě remízy poslední čtvrté místo v základní skupině C. Vozábal nastoupil v utkání proti Kamerunu.

Vrchol profesní kariéry prožívá teď. V klubu FC Silon Táborsko. Má z hráčské kariéry hodně kamarádů, spousty známých, umí se ve fotbalovém prostředí skvěle pohybovat. A nebo jí se.

Mluví otevřeně. O čem? O všem. Třeba o dostavbě stadionu v Táboře. Bez ní by se druhá liga hrát o Jordánu nemohla, natož ta první… „Přece nemůžeme dopustit, aby Tábor přišel o fotbal,“ vyjádřil se k plánované rekonstrukci.

Táborsko, stejně jako další kluby, musí mít vyhřívaný trávník, osvětlení. „Na všem velmi intenzivně pracujeme. Měli jsme schůzky s vedením města, prosíme Jihočeský kraj, město, byla by přece naše strašná ostuda, kdybychom to nedokázali.“

Vozábal mluví o postupu Silonu do první ligy opatrně. Ale nebrání se mu. „Všechno je třeba pořádně připravit,“ říká a okamžitě se pouští do práce. Vzhledem k jeho vlivu na klub, který úspěšně vstoupil do Fortuna: národní ligy, se zdá, že Táborsko do pěti let mezi elitu vpluje.