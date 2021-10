„S fotbalem jsem začínal v šesti letech v přípravce Junioru a pokračoval zde až do mladších žáků, se kterými jsme hráli Českou ligu,“ vrací se ke svým fotbalovým začátkům Martin.

Pak přišla nabídka jít trénovat do Jihočeské akademie a současně s tím přestoupit do Dynama. „Upřímně jsem ani nepřemýšlel nad tím, zda zůstat v Junioru, nebo jít hrát výše. Chtěl jsem do Akademie a Dynama, což se mi splnilo. Rozhodl jsem se okamžitě,“ říká Martin Zeman a doplňuje: „Vím, že jsme mohl trénovat v Akademii a dál hrát v Junioru, ale ve prospěch přestupu do Dynama hovořilo to, že budu hrát první ligu, kvalitní soutěž proti kvalitním soupeřům. Navíc s většinou těch kluků chodím do třídy, trávím s nimi celý týden, takže to bylo takové logické vyústění.“

Martin hraje i v Dynamu na postu středního útočníka. Jeho úkolem je tedy střílet branky. Daří se mu to i v první lize. „Docela to jde, nějaké branky jsem již v prvoligové soutěži nastřílel. Jsem tedy spokojen jak s fotbalem, tak i se vším kolem Akademie a Dynama. Super tréninky, skvělí trenéři, doufám, že tam vydržím,“ doplnil nadějný fotbalista.

Přestože hraje Martin v Dynamu a přes týden bydlí v Českých Budějovicích, vazby s Juniorem stále má. „Na Junior mám skvělé vzpomínky. Rád vzpomínám na zápasy v České lize mladších žáků, když jsme například loni porazili Viktorku Plzeň 7:2. Super byly různé turnaje, na které jsme jezdili i s rodiči. Třeba Ondrášovka cup. Byla tady skvělá parta a rád vzpomínám jak na moje spoluhráče, tak i na trenéry Marka Švejnohu a Tomáše Kostku,“ nezapomíná na svůj mateřský klub Martin Zeman.

V Jihočeské fotbalové akademii sice působí poměrně krátce, ale již nyní může dalším hráčům doporučit, aby sem šli. „Každému, kdo dostane šanci do Akademie jít, doporučuji, aby toho využil. Je tady možnost jít výkonnostně hodně nahoru a cílem každého malého fotbalisty by mělo být si zahrát prvoligovou soutěž,“ chválí si přechod Martin Zeman a doplňuje ke svým dalším fotbalovým plánům: „Mojim prvním cílem bylo se dostat do Akademie a Dynama. To se mi vyplnilo. Teď chci odehrát co nejvíce zápasů a dát co nejvíce branek. Uvidíme, co přinesou další týdny a měsíce. Třeba přijde ještě nějaká další výzva.“