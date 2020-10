V kolika letech jsi začínal s fotbalem?

V šesti letech, když jsem začal chodit do první třídy.

Kdo tě k němu přivedl?

Už jako malý kluk jsem se s tátou chodil dívat na fotbal. Právě otec mě pak přihlásil do přípravky SK Čtyři Dvory.

Co se ti na fotbalu líbilo, že jsi u něj zůstal?

Měl jsem skvělou partu lidí, takže mě to hned chytlo. A chtěl jsem se zlepšovat, abych ve fotbalu něco dokázal.

Zkoušel jsi i jiné sporty?

Ve škole hraji florbal. Ten mě také baví a reprezentuji v něm naši školu dodnes.

Do branky jsi šel dobrovolně?

Do branky se nikomu moc nechtělo, tak jsem to šel zkusit. Začalo mě to bavit a už jsem mezi třemi tyčemi zůstal.

Zkoušel jsi hrát také v poli?

Zkoušel. Bylo to v době, kdy jsem přecházel z přípravky do kategorie mladších žáků. V té době byl v týmu starší a zkušenější gólman, který chytal stabilně, takže jsem odehrál celou jednu sezónu jako obránce.

Šlo ti to? Dával jsi góly?

Pár gólů jsem v přípravkách dal, ale teď je mým úkolem především chytat míče a gólům zabraňovat. Ale i z branky se snažím podporovat své spoluhráče v útoku. Letos už mám na svém kontě několik asistencí.

Nebojíš se v brance?

Z některých týmů určité obavy mám, ale jakmile se postavím do branky, všechno ze mě spadne.

Který trenér ti zatím ve tvé kariéře dal nejvíce?

Nejraději vzpomínám na trenéra Vladimíra Turka, který nás vedl v mladších žácích.

Máš svůj brankářský vzor?

Nejvíce sleduji gólmana Realu Madrid Belgičana Thibauta Courtoise. Moc se mi líbí, jak chytá. Jednou bych se mu chtěl co nejvíce přiblížit.

Vybavíš si svůj nejlepší zákrok a nejhloupější gól, jaký jsi zatím dostal?

Nejlepší zákrok si nevybavuji, ale povzbudí mě rozhodně každá vychytaná penalta. Nejhorší pro mě naopak je, když dostanu gól „jeslemi“. Prostě mezi nohama (úsměv).

Kam až bys to chtěl s fotbalem dotáhnout?

Chtěl bych se jednou prosadit do prvního týmu SK Čtyři Dvory. A když se bude dařit, tak bych chtěl samozřejmě chytat co nejvýš.

Jaké jsou cíle vašeho týmu v letošním krajském přeboru starších žáků?

Především bychom se chtěli pohybovat zhruba ve středu tabulky a udržet tak krajský přebor i pro další sezonu.