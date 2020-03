„První poločas jsme prohospodařili a Klatovy nám po naší chybě daly krásný gól,“ ocenil domácí trenér Jaromír Plocek hru hostí. „Byli důraznější, dobře bránili a vyhrávali osobní souboje. Byla znát i jejich větší zkušenost, naši mladí kluci se chlapskému fotbalu pořád ještě učí.“

Přestože hosté šli o půli do kabin s náskokem 1:0, už do přestávky měli domácí slibné šance (mj. Táborský v pádu hlavou po Matouškově centru trefil břevno). Jenže vyrovnat se Dynamu nepovedlo a naopak v úvodu druhé půle hosté po brejku dali na 0:2…

„Musím kluky pochválit, že to nezabalili, vypracovali si šance, znovu jsme dali břevno a v posledních pěti minutách jsme dvěma góly dokázali vyrovnat. Dá se říct, že jsme utekli hrobníkovi z lopaty,“ usmíval se Plocek.

Hrdinou zápasu byl útočník Jakub Matoušek, který v posledních šesti minutách dvěma góly srovnal na 2:2 a další gól přidal také v penalto᠆vém rozstřelu, navíc po jeho centru Ivo Táborský hlavičkoval v prvním poločase do břevna. „Snažil jsem se hrát útočný fotbal a mám radost, že nakonec to vyšlo,“ zářil jednadvacetiletý útočník a dodal, že on osobně stále věřil, že se výsledek dá ještě otočit. „My to nikdy nevzdáváme a snažíme se bojovat do poslední minuty. Už v několika zápasech se nám to vyplatilo,“ dal Matoušek najevo, že doma ztracený bod mrzí, avšak i dva body po penaltovému rozstřelu se cení. „Jsme rádi, že aspoň ty dva body máme a jedeme dál. S klukama jsme si řekli, že bychom to chtěli dotáhnout. Postup by pro nás byl velkým úspěchem,“ uzavřel.