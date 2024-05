Nadšení mladí fotbalisté z celého Jihočeského kraje se sjíždějí do Tábora, aby zde změřili své síly v prestižním McDonald's Cupu. Tento turnaj, který slaví čtvrtstoletí, láká rekordní počet týmů a přináší vzrušující zážitky nejen na hřišti, ale i mimo něj.

Připomeňte si krajské finále McDonald’s v Písku. Letos se hraje v Táboře | Video: Deník/ Kamil Jáša

Ze všech okresů Jihočeského kraje se vydali malí fotbalisté do Tábora. Právě tady se v pátek dopoledne hraje krajské finále turnaje, který se jmenuje McDonald's Cup. Pořadatelem je Tábor, který má s organizací turnajů pro děti velmi bohaté zkušenosti. Před několika dny výkonný ředitel klubu Silon Táborsko Martin Vozábal uspořádal Autodraft Cup pro mládež. "Věřím, že hráči už večer nemůžou dospat, hodně se na turnaj těší. Já to měl také tak," říká úspěšný fotbalista, který reprezentoval ČR na OH v Sydney.

Celkově se do tří kategorií přihlásilo 3460 týmů z celkem 2084 škol, což je o téměř 300 týmů více než v loňském roce. Osvědčila se kategorie malotřídek, kterou McDonald’s Cup otevřel minulý rok vůbec poprvé: oproti loňsku se přihlásilo o téměř čtyřicet škol více.

Největší žákovský fotbalový turnaj je nedílnou součástí školního roku v nejedné škole a letošní jubilejní ročník to jen potvrdil. I letos se organizátorům podařilo překonat dřívější už tak vysoká čísla, a turnaj tak výročí svého čtvrt století slaví historicky nejvyššími pocovidovými počty přihlášených škol a školních týmů.

I tento rok se s projektem spojily známé tváře české fotbalové reprezentace, malí fotbalisté a fotbalistky se mohou těšit na Kláru Cahynovou, kapitánku české reprezentace, záložnici Sevilla FC a čerstvou držitelku titulu Fotbalistka roku, a Václava Černého, útočníka české reprezentace a VFL Wolfsburg. Setkat se nimi budou moci na Svátku fotbalu, velkém finále všech tří kategorií, který proběhne 3. – 4. června v nádherných kulisách a prostředí nového stadionu v Hradci Králové v Malšovicích. Ambasadorem jubilejního 25. ročníku je Vladimír Šmicer, který se na velkém finále turnaje představí i přímo na fotbalovém trávníku.