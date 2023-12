Trénink v zimě bude stát za to. "Šest přípravných a jedem pohárový s Hlubokou," doplnil. "My se na fotbaly těšíme," směje se Smetana jen těsně po té, co skončil povedený fotbalový podzim. "Pro Hlubokou to bude generálka, pro nás to bude krásná křest ohněm."

Fotbalisté Meteoru Tábor se asi opravdu mohou těšit na zápasy, možná už méně na tvrdý dril v tréninku. "Naběháme objemy," přikyvuje Smetana. "Stejně u nás nemáme umělku, v našich podmínkách to je se zimním přípravou poměrně těžké. Kluci určitě naběhají dost kilometrů."Jinak bude probíhat příprava zmiňované Hluboké. Trenér Rudolf Otepka má v areálu k dispozici hřiště s úžasným povrchem. S moderní travou. Podívejte se na video. Hluboká buse hrát v zimní přestávce se silnými soupeři, aby byla připravená na obhájení pozice lídra KP.