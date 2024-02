V I. B třídě ve skupině prožívá zimní přestávku na prvním místě Planá nad Lužnicí. Ve 13 zápasech nastřádal lídr soutěže 30 bodů. Úctyhodné je skóre: 48:27. Jen o dva body méně mají Chotoviny, které ze všech týmů inkasovaly nejméně gólů: 32:17.

Samostatnou kapitolou je rezerva Milevska. B tým na podzim vůbec nestačil. Přesnější je, že nestačil bodově, herně to taková mizérie nebyla. Výsledkem je ale pouhých pět bodů a skóre: 20:35.

B tým Milevska začal sezonu 2023/24 v sobotu 19.8. v Božeticích. Prohra 0:3 naznačila, že to nebude pro hráče béčka jednoduché období. O tři góly totiž tým FC ZVVZ Milevsko B prohrál i ve 2. kole. 26. srpna v Čimelicích 2:5. Góly za Milevsko vstřelili Jaroslav Sedláček a Dominik Popuša. Potřetí venku sice tým sáhl na bod, shodou okolností a paradoxně připravil o výhru lídra podzimu z Plané nad Lužnicí. V zajímavém a divokém utkání, které skončilo remízou 3:3, Milevsko dokonce 3:0 vedlo! A to už běžela 61. minuta! Góly B týmu Milevska stříleli Pavel Dvořák, Vojtěch Baštýř a Vít Martínek. Domácí zapnuli až po hodině hry a senzačně srovnali: 68. Lukáš Turek, 82. Daniel Svoboda a 83. znovu Lukáš Turek.

Pak přišla série podzimních proher. Výhra 3:1 v duelu béček Milevsko povzbudila. B tým ZVVZ porazil Protivín B 3:1. Dva góly dával David Imbr, jeden přidal Ondřej Souček.

Na podzim většinou přicházely prohry o gól. Bod přidala milevská rezerva v Hradišti za výsledek 3:3. Dvakrát se trefil Šimon Kutil, jednou Jan Keřka. Nepovedený podzim zakončil tým domácí prohrou 2:3, tedy zase o gól (jak jinak?), s Chyškami. Góly za domácí? Tomáš Pich a Tomáš Vakoč z penalty.

Člen výboru FC ZVVZ Milevsko Lukáš Pávec i při pohledu do tabulky jasně mluví o záchraně: "Máme dost hráčů, ale hodně jich je mladých. Proto jsme tam, kde jsme. Věřili jsme, že mladí budou mít v této soutěži výkonnost lepší. Dopláceli jsme na nezkušenost. Budeme se snažit o to víc doplňovat B tým. Situaci řešíme. Máme odchovance, jediný cíl je soutěž zachránit. Mladí dorostenci mají dobrou partu, to je pro Milevsko dobrý příslib."

Do fotbalového jara vstoupí béčko Milevska v neděli 24.3. zápasem s Čimelicemi, které na podzim nasbíraly o 18 bodů víc.