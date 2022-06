Víc než fotbal zajímal pětatřicetiletého baseball. Ten totiž v týmu Catalunas hraje jeho syn Milan. "My jsme rádi, že si vybral baseball, i když rodiče asi očekávali, že to bude fotbal," popisoval starosta Sokola Hluboká nad Vltavou David Šťastný. Především jeho zásluhou proběhla návštěva hvězdného páru ( Piqué - Shakira) téměř v utajení. Oba sledovali výkony syna Milana na baseballovém hřišti, ale drželi se od sebe. Fandili a užívali si pobyt v největším českém sportovně relaxačním areálu. "Přemýšleli jsme o tom, že by Shakira provedla ve finále slavnostní nadhoz," vypráví ředitel Super Cupu, turnaje pro desetileté hráče. Tento záměr nakonec populární kolumbijská zpěvačka, která má na instagramu víc než 70 milionů sledovatelů, nerealizovala, třeba i proto, že její syn nebyl ve finále…