V ringu sportovní haly Na Střelnici se v deseti váhových kategoriích představilo několik desítek borců, kteří představují budoucnost českého boxu. „Šampionát měl výbornou úroveň a konkurence byla velká. Že jsme vybojovali tři medaile, je tudíž velkým úspěchem,“ vyzdvihl trenér Zdeněk Faber z extraligového Samsonu Č. Budějovice.

Tituly mistrů ČR vybojovali oba mladí boxeři z Třeboně: „Patrik Jiráček v semifinále váhy do 69 kg zvítězil na body nad Jirkovským z Brna a ve finále vybodoval Kaděru z Poruby, Adam Kolařík v nejtěžší váze nad 91 kg si v semifinále poradil s kroměřížským Hlavou a ve finále vyhrál už v prvním kole r.s.c. s Klaetkem z Liberce,“ přiblížil triumfy třeboňského mládí Faber.

S velkými ambicemi odjížděl do Svitav Rafael Duchoň, jenž vítězí za Samson už i mezi muži v extralize. Ve váze do 56 kg získal stříbro: „V určitě nejhezčím finále celé soutěže podlehl na body Aloanovi z Prahy, když první kolo vyhrál, druhé bylo vyrovnané a v úvodu třetího trošku ztratil. To už na konci bohužel nedohonil,“ litoval Faber a dodal, že ve vyřazovacím kole Duchoň jasně vybodoval Dědice (Poruba) a v semifinále Wiesnerra (Plzeň).

Zbylí dva mladí borci Samsonu prohráli své vyřazovací zápasy na body: Marek Sekyra ve váze do 64 kg s reprezentantem Petráněm (Praha) a ve váze do 75 kg Martin Šejnoha ve vyrovnaném utkání s Klikarem, jenž boxuje extraligu za Děčín. „Pro kluky to byla zkušenost,“ říká Faber.