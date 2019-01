Českobudějovicko – Do konce okresního přeboru zbývají dvě kola. Osud fotbalistů Římova je v rukou béčka Čtyř Dvorů, které bojuje v I. B třídě o záchranu. Hlubocké béčko doma deklasovalo jistého sestupujícího, tým Mokrého.

Do konce okresního přeboru zbývají dvě kola (ilustrační foto). | Foto: Deník/Michael Kalinics

Hlubocký Ugurlu řádil jako uragán v obraně Mokrého, dal osm branek a jeho tým smetl soupeře výsledkem 9:2…



ŘÍMOV - LOKO ČB B 3:5 (2:4) -Obě mužsta hrála fotbal pro radost. Kombinovaná Lokomotiva začala výborně, už ve 2. min. ji Choutka dostal do vedení a v 5. min. zvýšil na 0:2 Harant, jenž využil velké chyby Bartizala v brance Římova. Domácí se probudili z šoku a v 10. min. Kápl snížil. Když výborný Eibl vyrovnal, čekal se další nápor domácích, jenže ve 40. min. hosté znovu v pohodě vedli o dvě branky (30. Perníkář, 40. Choutka)! Do druhé půle Lokomotiva vstoupila šťastně – v 50. min. skóroval Perníkář. Římov dokázal už jen snížit v 80. min. z penalty, kterou proměnil Bartizal. Ve slušně hraném utkání Sokol Římov opět nebodoval. Výborně zahrál hostující ml. dorostenec Tauber na stoperu: v 75. min. z brankové čáry vykopl jistý gól, celý zápas držel domácí útočníky na uzdě, v 90. min. navíc nádhernou střelou ze 30 m orazítkoval břevno!

Rozhodčí Bednárek, ŽK 1:1. Diváci: 50.

H. STROPNICE – TÝN B 1:2 (0:0) – Domácí se po dvou výhrách na hřištích soupeře chtěli ukázat v dobrém světle i domácímu publiku. Týn ale nechtěl dát kůži zadarmo. Zápas začal ve svižném tempu a domácí v čele s hbitým Hanzalem měli herně navrch. Hosté se jen ztěží bránili. Stanka ml. šel po chybě stopera sám na branku Týna, vzápětí i Hanzal, ale bezgólový stav trval. Vltavotýnští se štěstím odolávali nájezdům a trpělivě čekali na svou příležitost. Ta přišla v 22. min., kdy po zaváháni obrany Lisner trefil levou tyč. Druhý poločas byl přece jen zajímavější. Hlavně proto, že padaly branky. Skóre otevřeli domácí, po rohovém kopu se nádherně hlavou trefil Stanka st. Hraničář si vynutil velkou převahu, ale koncovku měl tradičně mizernou. Hosté vycítili šanci. Jejich hlavní tanouni Štos, Lisner a Skok přesnou kombinací dokázali eliminovat tlak domácích a získat herní převahu. Domácí bojovali, ale nebylo jim to nic platné, Týnští po hrubé chybě a nedorozumění Holeje s brankářem vyrovnali Štosem. S bodem se hosté nespokojili, další protiútok po pěkné kombinaci zakončil Koňařík a dal utkání konečnou podobu.

Před 100 diváky pískal Ambrůžek.

HLUBOKÁ B – MOKRÉ 9:2 (4:0) – Pod hlubockým zámkem se hrálo neuvěřitelné představení domácích borců. Kdo je neviděl, asi těžko uvěří! Hra plná krásných kombinací přinesla domácím ovoce v podobě devíti branek. Utkání by se dalo označit za představení jednoho muže: domácí Cihat Ugurlu vstřelil osm z devíti branek. Během první půlhodiny stihl nastřílet čistý hattrik; na jeden mu nahrál Štabrnák, na dva L. Adam. Druhý jmenovaný se zasloužil o jeden gól v síti Mokrého, když po samostatné akci prostřelil z úhlu brankáře. Ve druhé půli pokračoval domácí Cihat v brankostroji. Na většinu branek mu přihrál partner z útoku Bíro. Hosté se dostali ke slovu až v samém závěru, kdy vynikajícího Matáska překonali Houska a Štembauer. Sedmdesát diváků doprovodilo Hlubokou ze hřiště potleskem.

ROUDNÉ B – HRDĚJOVICE B 4:4 (3:3) – Diváci mohli sledovat v úvodu doslova přestřelku, kterou hned v úvodní minutě zahájil po centru Frűhbauera hlavou Zýka – 1:0. V 6. min. hosté vyrovnali, trefil se Rybecký. Ve 12. min. neproměnil únik Kubeš a neprosadil se ani Zýka, jenž z dorážky zahodil velkou šanci! Následoval alespoň roh a Lerch hlavou vrátil domácím vedení. Hosté čekali na vyrovnání jen dvě minuty, než po chybě v obraně skóroval Hučík. Domácí rozehráli, Lerch předal míč Voglovi, jenž nenápadně uvolnil Doudu a ten překrásně z 20 metrů přehodil brankáře! Hosté nechtěli zůstat pozadu a dokázali brzy vyrovnat – hlavou se prosadil Teringl. Ve druhém poločase Hrdějovičtí svou aktivní hrou dokázali poprvé v zápase strhnout vedení na svoji stranu, a to gólem Teringla v 53. min. Vyrovnat mohl o deset minut později roudenský Jirchář, ale přestřelil. Kýžený gól padl do hrdějovické sítě v 77. min., kdy Roudné už dohrávalo bez vyloučeného Kubeše v deseti. Lerch odcentroval do vápna a stoper ve snaze odvrátit balon upravil do vlastní sítě na konečných 4:4. Rozhodčí Samohejl. ŽK 2:2. ČK 1:0 (54. Kubeš).

N.HRADY – SRUBEC 5:3 (1:2) – Hosté od začátku ukazovali, proč jsou lídrem OP, a už v 5. min. se ujali vedení gólem Hekrdly, jenž krásně trefil pravý horní roh branky. Když ve 25. min. zvýšil na 2:0 Leština, nevypadalo to s Novými Hrady dobře, naštěstí ve 30. min. snížily: po rohovém kopu se k odraženému míči dostal Viktor Jelínek, jeho střelu brankář hostí Korbel neudržel a Brousek pohodlně dorazil. Do konce poločasu měl ještě jednu velkou šanci Brousek a Vít. Jelínek. Ve 49. min. už bylo vyrovnáno, neboť Glienkeho nákop na branku hlavou usměrnil do sítě Vít. Jelínek. V 67. min. hezkou střelu Viktora Jelínka vyrazil Korbel na roh. Skóre se tak znovu měnilo až v 75. min., kdy Tuscher utekl po pravé straně a nekompromisně zavěsil. Srubečtí odpověděli záhy, Hekrdla zahrával trestný kop a Kollmannovi v domácí bráně nedal šanci. Za další tři minuty už zase vedli domácí. Korbel opět neudržel míč po střele z přímého kopu T. Jelínka a Tuscher dorážel. A za další tři minuty překvapil obranu Srubce Viktor Jelínek rychlou rozehrávkou trestného kopu na Brouska, jenž svojí druhou brankou stanovil konečný výsledek. Rozhodčí Zevl, ŽK 1:0. Diváci: 80.



NEMANICE – LIŠOV B 0:4 (0:2) – Utkání začalo zajímavými momenty na obou stranách. Z Nemanic zahrozili Motl se Semrádem, z hostů dvakrát střílel nebezpečně Vojč. Ve 20. min. domácí zahráli rukou ve vápně a penaltu Vojč bezpečně proměnil. Hrál se vyrovnaný fotbal. Ale udeřili znovu hosté, Mach po samostatné akci prostřelil Holého. Ve druhém poločase Nemanice přeskupily řady, ale brzy otupil jejich úsilí Trousil, jenž zužitkoval přesnou přihrávku od Kočvary a z úhlu zvýšil na 3:0. Po hodině hry gólman Holý nepřesně rozehrál a Vávra ho ztrestal lobem do prázdné branky. Nemaničtí pak rezignovali, v horku jim chyběl pohyb, a tak mohli děkovat brankáři Holému, že skóre dál nenarůstalo. V 85. min. domácí Bláha na brankové čáře rukou zabránil gólu a kopala se penalta, kterou šel zahrát gólman Maršán, ale Holý ho vychytal. Závěrečnou čtvrthodinku si v Nemanicích nejvíce užíval lišovský rutinér Jiří Beneda, jenž si mohl poprvé v kariéře zahrát se svým synem.

Rozhodčí Hybner. ŽK 1:1. Diváci: 80.

SEDLEC – D. BUKOVSKO 1:5 (1:2) – Nováček z Dolního Bukovska se ujal vedení v 21. min., kdy Machovu střelu ještě brankář Hanzal vyrazil, ale na Zahradníkovu dorážku již byl krátký. Poté se trefil hostující Dvořák pěknou střelou ze 30 metrů do šibenice. Domácí snížili ve 29. min., kdy jeden z hostů fauloval. Nařízenou penaltu proměnil Šindelář – 1:2. Na začátku druhého poločasu Hanzal vychytal Ardamicu. Stejný hráč v 52. min. zvýšil vedení hostů střelou z trestného kopu ze 20 metrů přímo do šibenice. Po Zahradníkově centru dal zanedlouho Dvořák svůj druhý gól v zápase. V 77. min. uzavřel skóre po centru Vávrovský. Do konce zápasu již měli šanci pouze domácí: Šindelář nacentroval na Růžičku, ten překonal brankáře, ale na čáře zastoupil Suchého stoper. Rozhodčí Šafránek. Rohy 0:6. ŽK 1:3. Diváci: 70.