Olympijský vítěz. Verner Lička. Na videu úžasně vypráví o životě. Fáral do dolu

Verner Lička a jeho poutavé vyprávění. Podívejte se na video, stojí to za to | Video: Deník/ Kamil Jáša

Dal gól Bayernu Mnichov. Doma má tři tituly. Všechny s Baníkem Ostrava. V reprezentaci vybojoval dvě velmi cenné medaile. Na ME 1980 v Itálii a na OH 1980 v Moskvě. Hostem pořadu byl Verner Lička.

Verner Lička má o čem vyprávět. V pořadu zavzpomíná, jak fáral do dolu Jeremenko. Podívejte se na video u tohoto článku. Je to jen malá ochutnávka toho, co přijde. Verner Lička, který má zlato z OH v Moskvě, prožíval na Ostravsku zajímavé časy. Na videu vypráví třeba o tom, jak těžký život měli jeho strýčci.

Věděli jste, že se Verner Lička měl jmenovat Karel? Také na to odpovídá ve videu u tohoto článku.

Hvězdy v prachu nabízejí po Poborském, Panenkovi, Matějovském a Svobodovi další zajímavý příběh. A vůbec není jen o fotbale. Teď působí Lička ve FAČR. V letech 1993–1998 působil jako asistent u české fotbalové reprezentace. Osobně zažil i slavné ME v Anglii 1996. V červenci 2015 vedl český výběr fotbalistů bez angažmá pod hlavičkou ČAFH, který na mezinárodním evropském turnaji FIFPro vyhrál titul. V dubnu 2016 se stal hlavním trenérem polského třetiligového klubu RKS Radomiak Radom.

A hráčské úspěchy? Vypráví o nich na videu poutavě. Tady je skromný výčet těch největších.

zlato z LOH 1980

bronz z ME 1980

3× vítěz československé ligy (1975/76, 1979/80, 1980/81)

2× nejlepší střelec československé ligy (1979/80, 1983/84)

člen Klubu ligových kanonýrů