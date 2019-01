České Budějovice – Pět zápasů, které fotbalisté prvoligového Dynama do středy v zimní přípravě sehráli, čekal hrotový útočník Jakub Řezníček na první letošní trefu marně.

Jakub Řezníček s asistentem trenéra Martinem Vozábalem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Ve středeční přípravě proti diviznímu Č. Krumlovu si to vynahradil a třemi góly přispěl k vítězství favorita 4:1.

Tři góly, jedna asistence. Co víc si přát?

Jsem spokojen, to je jasné. Já se v přípravě ještě netrefil, takže už jsem si moc přál se střelecky prosadit a jsem rád, že se mi to povedlo.

Vedle svých tří gólů jste měl ještě několik tutových příležitostí. Nemrzí vás, že jste už žádnou z nich neproměnil? Třeba přihrávka od Halamy přímo volala po gólu…

Je pravda, že takovou šanci, co mi připravil Halamič, bych dávat měl. To mi dal pěkně, to už přede mnou byla jen prázdná brána. Jenže já do toho kopl, jak do… Jak bych to slušně řekl, prostě jsem do toho kopl špatně… Vůbec jsem netrefil bránu, to by se mi stávat nemělo.

A co v té poslední minutě, kdy jste byl sám před brankářem?

To byla podobná šance, kdy jsem to mohl dát vedle něj, ale já ho chtěl přehodit, chtěl jsem to udělat hezky. Jenže jsem do toho kopl málo, měl jsem to víc zvednout. Anebo jsem to taky mohl dát Jakubu Horovi do prázdné brány, chtěl jsem to ale vyřešit sám. Škoda, že to nebyl gól, mohl být výsledek přesvědčivější.

Vy jste dvěma góly otáčel skóre, ale první gól jste dal z penalty a ke druhému vám pomohl i soupeř. Jak jste to viděl?

I takový gól platí… Byla to zlomová situace, kdy jsme dali na 2:1 a skóre otočili. Pak už jsme měli zápas ve své moci a je škoda, že jsme těch šancí neproměnili víc. Mohli jsme se střelecky chytit. Ale 4:1, byť to není nic moc, zase až tak hrozný výsledek není.

Na druhou stranu, šancí jste hlavně po změně stran měli spoustu. Kvůli tomu, abyste si mohli vyzkoušet různá řešení finálních situací, jste možná ten zápas i hráli, ne?

Byl to zápas, ve kterém jsme si měli nacvičit některé věci, ať ve finální fázi, tak třeba i standardky. Škoda, že jsme dostali na začátku laciný gól a prohrávali 0:1, tím jsme se zbytečně dostali pod psychický tlak. Pak jsme to museli dohánět.

Na rozdíl od soboty, kdy na Složišti byla příšerná zima, teď bylo nejmíň o dvacet stupňů víc. Bylo fajn, hrát za takových podmínek?

Určitě. Bylo moc hezké počasí. Škoda jen, že chvílemi foukal dost silný vítr. Na fotbal ale bylo ideální počasí.

Ke druhému gólu vám ale právě vítr pomohl, ne? Brankáři se totiž výkop příliš nevydařil.

To je vlastně pravda, to mi vítr pomohl. Gólman to vykopával a moc se mu to nepovedlo. Zřejmě nohama moc neuměl. Daleko to proti větru nekopl, já vyhrál hlavičkový souboj, šel jsem sám na bránu a byť mi ta střela sjela, ten bek ji tečoval a nakonec mi to tam spadlo.

Počasí ideální, stejně tak asi i hřiště. Vy jste si třeba na umělku v Berouně stěžovali, tady na Složišti asi výhrady nemáte. Je to tak?

V Berouně byla umělka zmrzlá, navíc už té starší generace, zatímco tady je ta umělka super, podle mě určitě nejlepší v republice. Na terén se vymlouvat v žádném případě nemůžeme.